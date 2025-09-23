Proyecto Quásares: cultura y sanidad se unen para humanizar la experiencia de los pacientes oncológicos

El Proyecto Quásares ha sido presentado en la mañana de este martes como una iniciativa pionera que busca mejorar el cuidado emocional de los pacientes oncológicos a través de la cultura y las artes plásticas.

La propuesta nace de la colaboración entre QuirónSalud, la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) y ZEMO98, con el respaldo de otras instituciones y colectivos culturales, y como parte de su engranaje se expondrá en las jornadas Encuentro de Cultura y Salud, celebradas del 23 al 25 de septiembre.

El programa, que se desarrollará en la sede de la UNIA en el Monasterio de la Cartuja de Sevilla, contará con un enfoque multidisciplinar que combina conferencias, mesas redondas y talleres prácticos.

El calendario incluye actividades en las que participarán médicos, artistas, investigadores y mediadores culturales, con el objetivo de explorar cómo la creatividad puede convertirse en una herramienta terapéutica y de acompañamiento emocional.

También se presentarán experiencias de buenas prácticas y se fomentará la interacción directa con pacientes y asociaciones.

Cuidado emocional de pacientes

El rector de la UNIA, Ignacio García, ha destacado durante la presentación que se trata de "un nuevo paso cuyo objetivo es contribuir a la mejora del cuidado emocional de los pacientes oncológicos a través de la cultura, a través de la relación con las artes plásticas".

García ha subrayado, además, la dimensión colaborativa del proyecto: "Lo que queremos es fomentar el encuentro entre sanitarios, entre artistas, entre investigadores, entre periodistas y mediadores culturales".

Por tanto, ha sostenido que "el objetivo es que, entre todos, encontremos formas de trasladar a los pacientes cómo desde la cultura, con la cultura, podemos humanizar su experiencia vital".

Desde el punto de vista sanitario, la responsable de comunicación de QuirónSalud, Berta Pascual, ha incidido en la importancia de atender no solo la dimensión clínica, sino también la emocional del paciente.

"Nosotros nos dedicamos a curar, a intentar al menos curar a los pacientes. El cáncer es una enfermedad que ya conocemos todos, que dice la palabra cáncer y ya te pones en lo peor, piensas en el momento que vas a morirte, es lo primero que piensas. Y a partir de ahí es un largo recorrido que los pacientes no hacen solos", ha señalado.

Pascual ha remarcado que "está demostrado que el estar anímicamente bien ayuda mucho a tener un buen pronóstico de enfermedad", y ha recordado que QuirónSalud lleva tiempo trabajando en la humanización de los espacios hospitalarios, incorporando luz natural, recursos tecnológicos y herramientas culturales para mejorar la experiencia de los pacientes.

Por su parte, Felipe González Gil, de ZEMO98, ha aportado la visión cultural del proyecto y ha explicado de dónde surge su nombre, siempre teniendo presente que "la cultura puede ser una herramienta para el cuidado del paciente".

Ha relatado que durante una visita a uno de los hospitales de QuirónSalud descubrieron un espacio íntimo lleno de cartas que los pacientes dejan antes de someterse a pruebas de radioterapia.

Una de esas cartas, escrita en 2015, se refería al personal sanitario como 'quásares': "cuerpos celestes que, vistos con un telescopio convencional, parecen estrellas muertas, pero que al observarse con un macrotelescopio irradian tanta luz como millones de galaxias". De esa metáfora nace el título del proyecto.

El Proyecto Quásares se plantea así como un espacio de encuentro entre la sanidad y la cultura, en el que la dimensión artística se convierte en un recurso para humanizar la experiencia del cáncer, ofrecer nuevas herramientas de expresión a los pacientes y reforzar el vínculo entre profesionales y ciudadanía.