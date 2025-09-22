Zona de lactancia y hasta biblioteca: así ha cambiado el centro de salud de Los Remedios tras 50 años de vida

Autoridades presentes en la inauguración de la reforma del centro de salud Virgen de África. E. E. Sevilla

La consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández, ha inaugurado la ampliación este lunes del centro de salud de Virgen de África, en la calle del mismo nombre de Los Remedios.

Construido en 1974, su reforma era muy demandada por sus cerca de 3.000 usuarios. "Esto parecía el tercer mundo", decía una de las usuarias que esperaban a entrar en consulta.

Da servicio fundamentalmente a los vecinos del barrio de Los Remedios y de Triana, donde hay otros dos centros de salud, el de Amante Laffón y el del Cachorro.

Ahora, ha ganado unos 253 metros cuadrados. También se ha reformado al completo tras unas obras que han durado un año y medio sin que se detenga la actividad.

Según ha explicado Hernández, la reforma está "basada en todos los requisitos de calidad, accesibilidad y eficiencia energética".

Consultas a la planta baja

El ambulatorio gana tres consultas más, al pasar de 19 a 22. Por otro lado, se ha hecho una "reorganización interna de los espacios".

La mayoría de las consultas, unas 16 están en la planta baja. Con ello se pretende favorecer la accesibilidad. Además, hay un nuevo acceso externo por la calle Virgen del Monte.

Una de las novedades más palpables es la sala de lactancia. "Era algo muy demandado por las mamás, papás y todas las familias que vienen aquí con nuestros niños pequeños", ha dicho la consejera.

Vestuarios para los sanitarios

Por su parte, en la parte superior, se ha diseñado un espacio pensado para la comodidad de los sanitarios, con zona de vestuarios, biblioteca y sala estar.

El objetivo, dice Hernández, es "que la atención que se preste sea en las mejores condiciones para todos los usuarios y para los profesionales que aquí trabajan".

Según ha explicado la consejera, la reforma del centro de Salud Virgen de África es una de las 1.800 actuaciones que se han hecho en infraestructuras sanitarias en toda Andalucía desde 2019. La inversión en este tiempo ha sido de 2.892 millones de euros.

Más de 150 millones en Sevilla

Por su parte, en la provincia de Sevilla el gasto ha sido de 155,7 millones, pero ya hay 15,6 millones aprobados en 2025.

Además de la reforma del centro de salud de Virgen de África, desde 2019 se ha estrenado el Centro de Alta Resolución de Especialidades Médicas de Los Alcores, se ha terminado el Consultorio de Almadén de la Plata y se ha ampliado el Centro de Salud San Juan de Aznalfarache.

Asimismo, se han abierto siete nuevos centros de Atención Infantil Temprana en La Algaba, Morón de la Frontera, Pilas, Burguillos, Alcalá de Guadaíra, Las Cabezas de San Juan y Los Palacios.

Rocío Hernández anunció que para los próximos meses habrá nuevos estrenos. Uno de ellos será el nuevo Centro de Salud de El Cerro del Águila. Es una de las infraestructuras más demandadas en la capital hispalense.

"Hay un calendario previsto de próximas inauguraciones", ha dicho la consejera. A su juicio, es ahora cuando se están viendo "los resultados de ese trabajo que comenzó hace unos años", ha insistido la consejera.