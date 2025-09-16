Los sevillanos esperan menos de dos meses para operarse de cataratas, la intervención que menos días de espera requiere

Los procedimientos sobre cristalino y cataratas son las intervenciones que menos días de demora acumulan en la provincia. En concreto, cualquier sevillano vería solucionado su problema de visión en menos de dos meses.

El Hospital que menos días de espera registra para esta clase de operación es el Virgen Macarena, con 50 días de media de demora. Muy de cerca le siguen el Virgen del Rocío, con 53 días, y San Juan de Dios del Aljarafe, con 56 días.

Alguna demora más se acumula en el Hospital Universitario de la Merced, en Osuna, donde las intervenciones de cataratas tardan en efectuarse 64 días, y en el Virgen de Valme, con 68 días.

Se trata de datos alentadores que llegan de la mano de una reducción importante en las listas de espera quirúrgicas de la provincia, según datos publicados por el Servicio Andaluz de Salud (SAS).

Y es que, por ejemplo, en el Virgen Macarena el tiempo medio de espera para cualquier procedimiento quirúrgico es de 130 días, por lo que las intervenciones sobre cristalino y cataratas supone menos de la mitad del tiempo medio de espera.

Otra de las intervenciones que menos tiempo acumulan en la provincia es la reparación de hernia inguinal y femoral. En función del centro hospitalario, el tiempo de espera puede ser de incluso 44 días, como es el caso del Hospital Virgen Macarena.

El Virgen del Rocío o el Virgen de Valme también realizan esta operación sin mucho tiempo de demora, en este caso 52 y 64 días respectivamente.

Sin embargo, centros de referencia como La Merced o San Juan de Dios ven dilatar algo más el proceso y se sitúan en más de cien días de espera.

Menos listas de espera

Según los datos publicados por la Consejería de Salud y Consumo relativos a junio de 2025, la provincia ha visto reducir en seis meses los pacientes pendientes de una operación con garantía de 36.253 a 29.104, lo que supone 7.149 menos.

También ha descendido de forma significativa el número de personas intervenidas fuera de plazo, que pasa de 12.695 a 4.557, es decir, 8.138 menos.

En este sentido, la demora media se sitúa en 98 días frente a los 135 anteriores, lo que implica una reducción de 37 jornadas. Como resultado, los casos fuera de plazo descienden del 35 por ciento al 16 por ciento del total de pendientes.

Operaciones fuera de plazo

No obstante, y pese a la notable mejora de las cifras, las operaciones fuera de plazo siguen ocupando un lugar en la tabla. El Hospital Universitario Virgen del Rocío es el centro que más intervenciones quirúrgicas ha realizado fuera de plazo hasta junio de 2025.

En concreto, un 23,6 por ciento de las operaciones se han efectuado 365 días después del plazo legal establecido.

Según los datos publicados por el SAS, el segundo puesto es para el Hospital San Juan de Dios del Aljarafe, donde un 19,3 por ciento de las intervenciones se han practicado fuera de plazo.

En Andalucía, los tiempos de garantía para este tipo de intervenciones se sitúan generalmente en los 120 días, aunque en casos de mayor prioridad médica pueden acortarse a 90 o incluso 60 días.

Con un total de 17.280 pacientes inscritos en lista de espera quirúrgica en el Virgen del Rocío a fecha de junio de 2025, 4.082 intervenciones se han efectuado fuera de plazo. En este centro hospitalario, los días de demora media son 198.

Por su parte, San Juan de Dios del Aljarafe tiene un total de 4.525 pacientes en lista quirúrgica, de los que 873 se han efectuado con una demora superior a los 365 días. En este caso, el tiempo de espera para entrar en quirófano es de 158 días.

El Hospital Universitario de Valme ha desarrollado un 17,7 por ciento de operaciones fuera de plazo, mientras que el Virgen Macarena se sitúa en el 16,2 por ciento. Finalmente, La Merced ha realizado solo un 5,8 por ciento de sus intervenciones más allá del tiempo establecido.