Declaran una nueva área de alerta en Sevilla por la presencia de mosquitos con Virus del Nilo

La Consejería de Salud y Consumo ha anunciado que Guillena se incorpora a la situación de área de alerta por la presencia de mosquitos portadores del Virus del Nilo.

Con esta incorporación, son ya dos los municipios que se encuentran actualmente en esta situación, junto a El Pedroso.

Se trata de la tercera vez que se declara esta medida en la provincia de Sevilla en lo que va de verano. La alerta implica que se ha detectado la presencia del insecto a menos de 1,5 kilómetros del núcleo urbano del municipio.

Salud ha declarado la alerta en este municipio tras confirmarse la circulación del Virus del Nilo en mosquitos Culex perexiguus detectados en una trampa que pertenece al sistema de vigilancia de la Diputación de Sevilla.

Para que Guillena deje de estar en alerta, es necesario que transcurran cuatro semanas sin que se notifiquen contagios. Es decir, hasta el 13 de octubre.

Por esta situación ya pasó Castiblanco de los Arroyos, el primero de los municipios en ser decretados en alerta y que perdió dicha condición al transcurrir cuatro semanas sin que se diera ningún caso humano de Virus del Nilo.

Primer contagio en humanos

La Consejería de Salud y Consumo, sin embargo, ha confirmado por parte del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA) el primer caso de fiebre del Nilo occidental en humanos.

Se trata de un caso detectado en Mojácar, en la provincia de Almería. El caso corresponde a una persona de entre 50 y 60 años que inició el 10 de julio un cuadro febril con síntomas inespecíficos sin

afectación neurológica.

Dado que el caso no presentó un cuadro típico de infección por virus del Nilo occidental, inicialmente se sospecharon otras enfermedades que fueron paulatinamente descartadas mediante estudio de laboratorio.

Finalmente, los sanitarios pudieron comprobar que se trataba de un caso leve de fiebre del Virus del Nilo. En cualquier caso, el paciente presentó una evolución clínica favorable con la resolución completa del cuadro sin secuelas.

Vigilancia

Desde que se activara temporada, se han realizado un total de 281 estudios de laboratorio en usuarios, todos negativos salvo el confirmado en Almería.

En paralelo, se mantienen instaladas 192 trampas en toda Andalucía, que han generado 5.430 determinaciones: 5.400 negativas y 24 positivas.

En la actualidad, 109 municipios andaluces se sitúan en nivel de riesgo alto o en situación de área en alerta, distribuidos en todas las provincias. La que más contabiliza, con un total de 43, es Sevilla.

Le sigue de lejos Cádiz (16), Huelva (15), Córdoba (11), Málaga (9), Jaén (7) y, finalmente, Almería (4).