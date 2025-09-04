Salud buscará "casos sospechosos" de gripe aviar en los ambulatorios de Sevilla tras el brote del Tamarguillo

La Consejería de Salud identificará "casos sospechosos" en personas que acudan a su centro de Salud y tengan síntomas compatibles con la gripe aviar. Sobre todo si declaran que han estado en contacto con aves.

Es parte del protocolo activado en Sevilla como consecuencia de la muerte de 70 aves en el Parque del Tamarguillo de Sevilla a causa de esta enfermedad.

Es así, porque, según indican desde la Consejería de Salud, el cuadro de la gripe aviar es muy similar al de la gripe estacional. Puede presentar casos asintomáticos, leves u otros más graves.

En cualquier caso, insisten, el riesgo para la población es muy bajo. Solo en el mundo se han registrado algo menos de 1.000 casos en humanos desde 2003

Y siempre en circunstancias muy concretas. Según ha explicado, el director general de Salud Pública, Manuel Fernández, tiene que haber "contacto directo o cercano con animales infectados, sus fluidos corporales, tejidos, plumas, excrementos, o bien estar en un ambiente cerrado y contaminado por el virus"

Además, la transmisión entre humanos no se ha registrado nunca. Esto hace que el riesgo sea muy bajo.

Doble protocolo

Pese a ello, se han extremado las precauciones. Como parte del protocolo, se estará atento a los cuadros relacionados con la gripe en los centros de salud, especialmente si ha habido contacto con aves.

Pero la primera parte del protocolo ha sido identificar a todas las personas que hayan estado en contacto con las aves que murieron en el Parque del Tamarguillo.

A todas ellas se les hará un seguimiento médico durante díez días. Cinco días después de la última exposición, se les hará un PCR para confirmar o descartar si tienen la enfermedad.

Primeros contactos, sin síntomas

Para ello, es el Ayuntamiento de Sevilla el que ha trasladado a la Consejería de Salud una lista de todos los posibles contactos. Por el momento, ya están identificados cinco de ellos y se les ha realizado su correspondiente entrevista epidemiológica.

Según confirman fuentes municipales forman parte de dicho registro "trabajadores del parque y externos que han participado en la regogida de muestras".

Además, indican que, hasta el momento "no consta que ninguno de estos operarios presente síntomas". Añaden además, que su seguimiento es constante, en plena colaboración con la Junta de Andalucia.

¿Puede haber más focos?

En lo que va de 2025 se han contabilizado 25 brotes de este virus en aves, tres de ellos en Andalucía. En concreto, las poblaciones afectadas son puntos de Cádiz, Huelva y Sevilla.

La aparición de casi 70 aves muertas por gripe aviar en Sevilla no signica de por sí misma que vayan a registrarse nuevos focos.

No obstante, desde Salud Pública hacen un primer diagnóstico que apunta a nuevos brotes en el perímetro de la ciudad.

"Nuestro análisis es que van a seguir apareciendo nuevos focos en las próximas semanas y meses de gripe aviar en nuestro entorno", ha dicho Manuel Fernández, director general de Salud Pública de la Junta de Andalucía.

Sin embargo, "eso no cambia de momento el nivel de riesgo que sigue siendo muy bajo para la población en general".

El caso del Parque María Luisa

Antes de que aparecieran los gansos muertos en el Tamarguillo, en el Estanque de los Lotos del Parque de María Luisa aparecieron cinco patos sin vida.

Tras determinar que no murieron por el estado del agua, se les realizó también pruebas de gripe aviar. En este caso, los resultado fueron no concluyentes.

Según confirmaron fuentes municipales, "pudieron haber superado la enfermedad en algún momento de su vida, pero no hay evidencias que relacionen directamente su fallecimiento con este virus".

No obstante, sostienen que "no se ha detectado ninguna mortalidad significativa de aves, lo que descarta un brote activo de gripe aviar".

Pese a ello, este mismo miércoles se procedía a la limpieza de dicho estanque, con su vaciado correspondiente. Forma parte del proceso en marcha para hacer lo propio con todas las fuentes ornamentales del Parque de María Luisa.

Así lo vigila Salud

El protocolo de seguimiento de la Consejería de Salud incluye la "identificación, valoración y seguimiento de las personas expuestas a estas aves o a ambientes contaminados durante 10 días"

"La persona vigila los síntomas y la aparición de la fiebre". indican. En el caso de presentar alguno de ellos, Salud recomienda utilizar mascarilla y avisar a Salud Pública para que este organismo ponga a la persona afectada en contacto con los médicos pertinentes.

En paralelo, después de cinco días de la última exposición y aunque no aparezcan síntomas, la consejería realiza una PCR "específica para ver si el virus está presente en el cuerpo".

Dentro de esta tarea, está la ya citada identificación de casos sospechosos. Es para aquellos ciudadanos que acudan a los centros de salud y manifiesten que han estado en contacto con las aves.

Recomendaciones generales

Como recomendaciones generales al resto de la población, desde Salud instan a seguir las recomendaciones en cuanto alimentación de aves urbanas en parques o en la vía pública.

Por otro lado, se sugiere mantener una muy buena higiene de manos. Tampoco se debe tocar ni manipular ninguna ave muerta que se encuentre en la calle.

En ese caso, se debe informar al ayuntamiento del municipio en caso en cuestión. Además, se recomienda vacunarse de la gripe si se es candidato a recibir dicha vacuna.