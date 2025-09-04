Los hospitales públicos confirman la falta de niños en Sevilla: los nacimientos caen por debajo de la media andaluza

Los datos de nacimientos en los hospitales públicos de Andalucía confirman lo que ya venían apuntando otros indicadores. Cada vez nacen menos niños en la provincia de Sevilla. El descenso es incluso más pronunciado que el del resto de la comunidad.

Según los datos facilitados por el SAS, en el primer semestre del 2025, los centros sanitarios de la sanidad pública andaluza atendieron en Sevilla, un total de 4.049 partos.

Son 582 nacimientos menos que los registrados en el mismo periodo del año pasado. La caída es del 12,5 por ciento. El descenso en toda la comunidad es algo menos del 11,5 por ciento.

En total, entre enero y junio de 2025, se atendieron 4.049 partos en los hospitales públicos de Andalucía. De todos ellos, 3.131 fueron vaginales mientras que el resto, 918, necesitaron cesárea.

Es un 12,5 por ciento menos que los que nacieron en el mismo periodo del año pasado, cuando se registraron 4.631 partos. En el desglose 3.575 fueron vaginales y en el 1.056 hubo que hacer cesáreas.

La bajada también se nota en los ingresos relacionados con los embarazos. Esto es, explican fuentes de la Consejería de Salud, cuando hay actividad obstétrica en los hospitales.

Por ejemplo, sucede cuando a la futura madre la ingresan y finalmente no da a luz. O cuando hay una complicación previa.

De enero a junio de 2024, se registraron 5.440 ingresos. Por su parte, en el mismo periodo del 2025, ha habido 4.727. Hay 713 menos este año.

Nacimientos por debajo de la población

La provincia de Sevilla continúa siendo la que más nacimientos registra de Andalucía, pero su aportación al conjunto de la comunidad es menor de la que se espera por población.

Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el 22,8 por ciento de los andaluces vive en la provincia de Sevilla.

Sin embargo, los partos en los hospitales públicos representaron el 19,8 por ciento de los totales en la región. Es un porcentaje mayor que el de 2024, cuando supusieron el 17,5 por ciento.

El dato se completaría con los nacimientos en los diez hospitales privados de Sevilla. Representan una fracción minoritaria respecto a los públicos.

Depende de los periodos, pero se estima que ofrecen el 20 por ciento de las camas hospitalarias de Sevilla.

El Hospital Materno-Infantil Quirón Salud Sevilla, el mayor entre los privados dedicado a esta área, tiene 32 habitaciones individuales. En total, cuenta con 5 paritorios.

Por su parte, el Hospital Virgen del Rocío dispone de 9 salas de dilatación y 4 paritorios. Por su parte, el Virgen Macarena tiene otros tres paritarios y 8 salas de dilatación.

Además, todos los públicos disponen de un número más elevado de camas, aunque no hay un desglose específico sobre las dedicadas exclusivamente a maternidad.

Caída sostenida

Los datos de los hospitales públicos de Sevilla son una muestra más del declive demográfico de la provincia.

El último dato del Instituto Nacional de Estadística reflejó como en 2024 nacieron 14.255 niños, un 1,5 por ciento menos que el año anterior. La caída es de un 1,5 por ciento. Solo había una diferencia de 217.

La caída ha sido paulatina en las últimas décadas. Por ejemplo, en 2020, un año marcado por la pandemia dieron a luz 15.559 madres, según la misma fuente. En 2015 se observa una diferencia mucho mayor, ya que nacieron 19.512 niños.

'Vuelta al cole'

Como es obvio, la falta de niños se sigue notando en los colegios. Hasta 23.339 menores de tres años protagonizaron 'la vuelta al cole' en las guarderías públicas de Sevilla.

Sin embargo, la Junta de Andalucía ofertaba 32.806 plazas. Han quedado libres el 28,8 por ciento. El porcentaje es menor respecto al año pasado, cuando hubo un 32 por ciento de vacantes.

Pero este año había una diferencia, las familias de los niños de dos años se han beneficiado por primera vez de la gratuidad del servicio. Representan el grupo más numeroso del primer ciclo de Infantil, con 12.387 pequeños en total.

De 0 años hay 1.672 niños, mientras que de un año hay 9.280. La matriculación se mantendrá abierta durante todo el año en una etapa de escolarización que no es obligatoria.

Por ello, donde más se nota más la caída de la natalidad es en la escolarización a partir de los tres años, cuando la ley obliga a los padres a escolarizar a sus hijos. Es por tanto, la puerta de entrada al sistema para todos los niños.

La Consejería de Desarrollo Educativo se ha adaptado este año al descenso de población al ofrecer casi 500 plazas menos en los colegios. En el 2024 quedaron vacantes cerca de un 18 por ciento. Hubo más de 1.000 puestos libres.