Declaran una nueva área de alerta en Sevilla por la presencia de mosquitos con Virus del Nilo

La Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía ha declarado la alerta en el municipio de El Pedroso por la circulación de mosquitos con Virus del Nilo.

Es la segunda vez que se declara esta situación en la provincia de Sevilla en lo que va de verano. Significa que el insecto se ha encontrado a menos de 1,5 kilómetros del núcleo urbano del municipio.

Hay circulación de mosquito con Virus del Nilo en otras zonas de Sevilla, pero en áreas rurales lejos de las partes donde se concentra la población.

Para que El Pedroso y sus 2.045 habitantes dejen de estar en alerta, tienen que pasar cuatro semanas sin que se notifiquen contagios.

La Consejería de Salud ha declarado la alerta en este municipio tras confirmarse la circulación del Virus del Nilo en mosquitos Culex perexiguus detectados en una trampa que pertenece al sistema de vigilancia de la Diputación de Sevilla.

Refuerzo de los tratamientos

Ya se ha informado de la declaración de la alerta al Ayuntamiento de El Pedroso y a la Diputación de Sevilla.

Esto les obliga a reforzar la vigilancia en la zona, ampliando las medidas de control y tratamiento de mosquitos hasta que pasen cuatro semanas sin notificarse contagios.

También deben hacer campañas de promoción en campamentos y residencias del entorno, así como en las farmacias comunitarias para sensibilizar a la ciudadanía sobre el peligro.

Castilbanco abandona la alerta

Hasta ahora solo Castilblanco de los Arroyos había estado en alerta dentro de la provincia de Sevilla. Precisamente este pasado viernes se levantó la condición al haber pasado cuatro semanas sin que haya ningún caso humano de Virus del Nilo.

En cambio, se mantendrán en esta situación al menos hasta el 10 de septiembre los municipios almerienses de Pulpí y Mojácar.

Mientras, el pasado jueves se levantó en Zurgena (Almería), también cuatro semanas después de que se detectase la circulación a menos de 1,5 kilómetros del municipio.

Lebrija y Castillo de las Guardas

Otra de las novedades del informe de la Consejería de Salud es que se ha detectado circulación de Virus del Nilo en otros dos municipios de Sevilla como son El Castillo de las Guardas y Lebrija. También en Moguer.

Sin embargo, en todos estos casos se ha localizado el mosquito a más de 1,5 kilómetros de distancia del núcleo poblacional. Se mantiene el riesgo alto, tal como se encontraban desde el inicio de temporada, pero no hay alerta.

Densidades de mosquitos

En cuanto a las densidades de mosquitos, se ha detectado abundancia de circulación en La Puebla del Río (zona de Dehesa de Abajo, Cañada de los Pájaros y Brazo del Este y núcleo urbano), Gerena, Coria del Río e Isla Mayor, aunque sin presencia de Virus del Nilo.

Por su parte, el nivel es elevado en Los Barrios (Cádiz), Guadalcázar (Córdoba), Málaga y Palomares del Río y Los Palacios y Villafranca (zona del Cerro de las Cigüeñas) en la provincia de Sevilla.

Mientras, el nivel es moderado en Pulpí (Almería); Vejer de la Frontera (Cádiz); La Carlota y La Rambla (Córdoba); Arquillos, La Carolina, Lopera y Las Navas de San Juan (Jaén); Alhaurín de la Torre y Cártama (Málaga); y Benacazón, La Luisiana, La Puebla de los Infantes, Lebrija, Guillena, Utrera y Villamanrique de la Condesa (Sevilla).

Hasta el momento, la Consejería de Salud ha descartado la infección de Virus del Nilo en humanos en todos los análisis realizados en laboratorio. Hasta el momento, 259 personas se han sometido a ellos. Todos ellos han resultado negativos.