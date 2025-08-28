El Virgen del Rocío busca alargar la vida ante uno de los tumores más malignos: "La supervivencia es de un año"

El equipo del Virgen del Rocío en el quirófano, entre ellos el doctor Carlos Butrón. Hospital Virgen del Rocío Sevilla

"El glioblastoma es una de las patologías más malignas del sistema nervioso central", reconoce Carlos Butrón Díaz, neurocirujano del Hospital Universitario Virgen del Rocío. El centro médico es pionero en Andalucía en desarrollar un estudio que busca mejorar el tratamiento de dicho tumor.

Debido a la poca supervivencia, existen escasos estudios al respecto. "La tasa de supervivencia depende mucho del resultado de biología molecular", explica, aunque el mencionado ensayo clínico, indicado para el peor de todos los glioblastomas, "tiene una tasa de supervivencia de media de alrededor de un año o año y medio".

De forma anual, el equipo del Virgen del Rocío atiende a unos 150 pacientes diagnosticados con este tumor maligno. "Es un número elevado; un tumor, por desgracia, bastante frecuente", se lamenta Butrón.

A nivel global, la incidencia anual del glioblastoma oscila entre 0,59 y 3,69 casos por cada 100.000 habitantes, con las cifras más altas registradas en Europa y Norteamérica, donde se sitúan en torno a 3-4 casos por cada 100.000 personas.

Si se amplía la mirada a los tumores cerebrales primarios en general, su frecuencia es mucho mayor —entre 20 y 30 por cada 100.000 habitantes al año—, aunque el glioblastoma concentra aproximadamente entre el 50 por ciento y el 60 por ciento de todos los gliomas malignos y cerca del 15 por ciento del total de tumores cerebrales primarios.

Una nueva vía

El ensayo clínico Sonobird, en el que participa el Virgen del Rocío junto a más de una veintena de hospitales internacionales, ofrece una nueva vía para abordar este tumor tan agresivo.

El dispositivo que se está probando se implanta en el cráneo tras la segunda cirugía del paciente, cuando el glioblastoma reaparece después de la primera resección.

"Primero se opera al paciente y se extirpa el tumor. El problema es que, en la mayoría de los casos, vuelve a aparecer a los pocos meses. En esa segunda intervención, además de retirar de nuevo la lesión, se coloca el dispositivo sobre el área del cráneo donde estaba el tumor previamente", explica Butrón.

El mecanismo consiste en un pequeño implante que, una vez cicatrizada la cirugía, permite aplicar ultrasonidos de forma controlada sobre la zona afectada.

Esos ultrasonidos abren temporalmente la barrera hematoencefálica, una estructura natural que protege el cerebro pero que también impide que la mayoría de los fármacos lleguen al tejido tumoral, según ha explicado el propio centro hospitalario sevillano.

Aumento de la supervivencia

El siguiente paso se realiza en el hospital de día, en coordinación con el equipo de Oncología. El paciente acude de manera ambulatoria y, mediante un dispositivo externo que se coloca sobre la piel, se activa el implante con ultrasonidos mientras se administran microburbujas intravenosas y quimioterapia.

Con ello, los fármacos penetran directamente en el tumor y alcanzan concentraciones más elevadas que con las terapias convencionales.

Lo más novedoso es que se consigue abrir esa barrera de manera temporal y localizada. Así, la quimioterapia llega justo al lugar donde se necesita, con más eficacia y menos toxicidad para el resto del organismo, resume el Virgen del Rocío.

Los primeros resultados, publicados en fases iniciales del estudio, muestran un aumento de la supervivencia de varios meses en comparación con los tratamientos tradicionales, aunque todavía se encuentra en evaluación clínica.

Cinco pacientes en Sevilla

El ensayo clínico Sonobird arrancó en febrero de 2024 en Bélgica y ya suma más de un centenar de participantes en todo el mundo, cinco de ellos en el Hospital Virgen del Rocío. La previsión es alcanzar los 560 voluntarios en menos de dos años.

En Sevilla, dos pacientes ya han recibido el implante del dispositivo diseñado para abrir de forma controlada la barrera hematoencefálica. La primera intervención en Andalucía se realizó el pasado 25 de abril, tras la extirpación de la recidiva del glioblastoma.

El Virgen del Rocío cuenta con un equipo multidisciplinar de referencia para el abordaje de estos tumores. En el área de Neurocirugía Oncológica participan los doctores José Luis Narros Giménez, Carlos Butrón Díaz, Palomares Cancela Caro e Ignacio Martín Schrader.

A ellos se suma el trabajo coordinado de especialistas en Oncología Médica, Oncología Radioterápica, Neurorradiología y Anatomía Patológica, lo que garantiza un tratamiento integral y avanzado para los afectados.