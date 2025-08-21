Así cambia la dieta de los sevillanos en verano: "El picoteo se convierte en rutina y se toma más cerveza"

El verano hace que la dieta cambie por completo. Con los termómetros marcando cifras cercanas a los 40 grados, a pocos sevillanos les apetece un plato caliente para almorzar. Además, los días de playa y chiringuito invitan a 'pecar' a la hora de comer.

Las tapas le toman el relevo a los potajes y las bebidas refrescantes como la cerveza o el tinto de verano sustituyen al agua en muchas ocasiones.

"No tengo nada en contra de las tapas, pero hay que actuar con cabeza", defiende Rocío Gala, vocal del colegio de Nutricionistas y Dietistas de Andalucía. Y es que es fundamental encontrar un equilibrio entre mantener una dieta completa y no morir en el intento durante los meses estivales.

"La cerveza y el tinto se convierten en la principal forma de hidratarse durante el verano," sin embargo, esto es del todo erróneo.

El motivo es que ambas bebidas ocasionan el efecto contrario al que se pretender conseguir; el alcohol provoca que las dos se conviertan en una fuente de deshidratación. "Es muy importante tomar agua antes de ingerir cualquiera de estas bebidas", afirma.

Recetas recomendadas

La cultura del tapeo está muy arraigada en zonas de Andalucía como Sevilla, por lo que resulta casi imposible eliminar determinados hábitos del día a día de los hispalenses. Durante el verano, "el picoteo se convierte en una rutina", afirma Rocío Gala a EL ESPAÑOL de Sevilla.

Lo ideal es optar por opciones que contengan los nutrientes necesarios para hacer frente a las tórridas jornadas pero que a la vez refresquen.

Entre las recetas que ofrece la gastronomía andaluza, la vocal del Colegio de Dietistas y Nutricionistas de Andalucía destaca las que se elaboran a base de vegetales y que no tienen exceso de grasa.

Ejemplo de ello son los aliños, los platos que incluyen legumbres en frío, el picadillo de patata o el salmorejo.

Sin embargo, de todas las opciones que ofrecen las cocinas sevillanas, hay una que despunta sobre las demás. Se trata del gazpacho. Y es que, según narra Rocío Gala, la presencia de este es algo habitual en las casas de la capital hispalense.

"Cambio en la mentalidad"

La nutricionista desmiente uno de los mitos más extendidos: "No hay frutas que hidraten más que el agua". Aunque sí es cierto que alimentos como la sandía o el melón son una fuente de hidratación, la realidad es que estos también contienen mucho azúcar.

Rocío Gala, además de ser vocal del Colegio de Dietistas y Nutricionistas de Andalucía, regenta su propia consulta, RG Nutrición. Desde hace 17 años, esta sevillana ha atendido a centenares de personas con un único objetivo: mejorar su alimentación.

Las casi dos décadas que la experta lleva en el sector la han hecho testigo de cómo "ha cambiado la mentalidad de la gente". Al principio, cuenta, la mayoría de los pacientes iban para mejorar su físico. Ahora la situación ha dado un giro de 180 grados.

"La mayor parte de los sevillanos que visitan al nutricionista o al dietista lo hacen para cambiar de hábitos, mejorar su alimentación. El verse mejor, aunque sigue siendo un motivo importante, ha pasado a un segundo plano", afirma.

Esta variación estaría relacionada "con el movimiento realfooding -promueve el consumo de alimentos frescos y poco procesados- y la visibilización de los trastornos alimenticios".

Y es que, tal y como señala la doctora, enfermedades como la bulimia o la anorexia "han dejado de ser tabú". Tanto es así que en negocios como el suyo también trabajan psicólogos.

Más familias con hijos

El perfil de quien visita al nutricionista-dietista ha cambiado a lo largo de los años. Actualmente, cada vez son "más hombres" los que apuestan por cambiar su estado físico.

Además, "son muchas las familias que llevan a sus hijos" a un especialista de la nutrición. "Los padres son más conscientes de la importancia de tener una buena alimentación", destaca.

Y es que el sobrepeso es algo latente en la sociedad. Más del 35 por ciento de los sevillanos tenía sobrepeso en 2023, según un estudio elaborado por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición.

Población "de picos"

En cuanto a los momentos de más movimiento en la consulta, Rocío Gala señala que "Sevilla es una provincia de picos". Es decir, hay determinadas épocas en el que el número de clientes es mucho mayor.

Concretamente habla de "principios de año, las semanas previas a las fiestas de primavera -Semana Santa y Feria de Abril- y septiembre y octubre". En este último caso, el motivo del aumento de pacientes es obvio: se busca 'depurar' los excesos del verano.

Sin embargo, aunque los vecinos de la ciudad comienzan el proceso "con mucho ímpetu, son flexibles". Y es que a lo largo del año, los eventos que tienen lugar en la hispalense hacen que muchos de los sevillanos aparquen el cambio.