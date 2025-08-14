Sevilla registra un aumento del 40% en la venta de test Covid, aunque los casos no crecen al mismo ritmo

Las farmacias sevillanas han registrado en las últimas semanas un incremento del 40% en la venta de test de autodiagnóstico de Covid-19 respecto a los meses anteriores, aunque este repunte no se ha traducido en un aumento proporcional de los casos confirmados de la enfermedad.

Así lo confirma Julián Laínez, vocal del Colegio de Farmacéuticos de Sevilla, quien señala que el repunte se ha concentrado especialmente en los meses de junio y julio.

"En junio y julio ha habido un aumento de patologías respiratorias y un repunte pequeñito de Covid, pero no tan importante como el que hubo pasadas las Navidades", explica Lainez.

Según detalla, las ventas se habían mantenido estables durante finales de abril, mayo y principios de junio, pero "a mediados y finales de junio y en julio han incrementado un 40 por ciento".

Este crecimiento, añade, se ha apreciado tanto en los datos de su propia farmacia como en la información compartida con otras boticas de la provincia.

El farmacéutico aclara que este incremento de las ventas no guarda una relación directa con un aumento notable de casos: "Ha habido un repunte de la venta del test, pero no un repunte tan grande de la patología".

En parte, atribuye este comportamiento a factores estacionales y sociales. "Ahora la venta va cayendo un poquito más porque la gente de Sevilla se va de vacaciones, se va a la playa, y si tiene sintomatología a veces no quiere saber ni lo que tiene para irse a la playa".

"Además, esas ventas ya no repercuten a nivel local, sino que a lo mejor repercuten a los datos de las farmacias que están en la costa", apunta.

Tipo de prueba

En cuanto al tipo de pruebas más demandadas, Lainez detalla que existen tres formatos principales: el test de Covid-19 estándar, el test combinado de Covid con gripe A y gripe B, y el test combinado que detecta Covid, gripe A, gripe B y virus respiratorio común (ÚVR).

El aumento del 40 por ciento se ha concentrado especialmente en la venta del segundo tipo, el que combina Covid con gripe A y gripe B.

Datos sanitarios

La Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía confirma que, durante esta temporada, la incidencia de la Covid-19 en la comunidad ha presentado un "comportamiento endémico con tasas bajas", con pequeñas fluctuaciones y sin llegar a formar una onda epidémica.

En las últimas semanas sí se ha detectado un aumento tanto en Atención Primaria como en el ámbito hospitalario, aunque "aún son valores bajos de incidencia y se encuentran muy por debajo" de los registrados en el mismo periodo del año pasado, cuando sí se produjo un pico epidémico.

En la semana 31 de 2025, la tasa estimada provisional de Covid-19 en Andalucía fue de 39,6 casos por cada 100.000 habitantes.

Ciclos de venta

Laínez describe un patrón cíclico en la venta de test a lo largo del año. "Hay una venta total todo el año, que es residual en los meses de septiembre, octubre, noviembre y también en abril, mayo y principios de junio. Ahí baja la meseta y después hay repunte en olas", explica.

Estas subidas coinciden con determinados momentos: finales de noviembre, diciembre, enero y febrero, así como en periodos de reuniones sociales, como la primavera.

En su experiencia, la percepción de la población sobre la enfermedad también influye en el número de test vendidos.

"Ya no hay esa psicosis que teníamos de: ‘voy a ver a mi padre, a ver si es que tengo Covid’. Eso ya no existe. Vuelve a haber un repuntillo con las fiestas, en abril vuelve a bajar y ahora, en vacaciones, cuando la gente empieza a salir, hay patologías respiratorias, poquitas, pero las hay, y eso provoca un repunte", señala.

Tras el verano, las ventas suelen disminuir en agosto, septiembre y octubre, para volver a crecer en noviembre.

Comparativa con el año pasado

El vocal del Colegio de Farmacéuticos recuerda que el comportamiento del mercado de test este verano está lejos del registrado en 2024. "El año pasado en estas fechas hubo una venta de más del 120 por ciento, con un incremento importante desde junio hasta septiembre", apunta.

Lainez considera que la evolución de la enfermedad y la respuesta ciudadana se enmarcan en un nuevo escenario en el que la Covid-19 "se ha gripalizado" y presenta picos coincidentes con las épocas de mayor incidencia de problemas respiratorios.

"Aunque te puedes contagiar en cualquier momento del año, tiene sus momentos álgidos que corresponden casi con esas épocas", afirma.

En este sentido, destaca que la sociedad ha aprendido a convivir con el virus. La percepción del riesgo y la motivación para realizarse una prueba han cambiado.

"Puede ser que alguien tenga patología, pero es la época típica y no hay una voluntad de autodiagnosticarse ahora. La gente lo asocia a un resfriado y no ve la necesidad de confirmar si es Covid", concluye.