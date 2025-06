Un homenaje "a los que se fueron del mundo dando vida": "Sin mi donante no habría podido ver crecer a mis hijos"

Con motivo del Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos, celebrado en la jornada del pasado miércoles, sanitarios, donantes, familiares de donantes y trasplantados se reunieron a las puertas del Hospital Universitario Virgen del Rocío para rendir homenaje "a los que se fueron del mundo dando vida".

Allí se encontraba María del Carmen, cuyo marido falleció de muerte súbita. Todos sus órganos fueron donados para poder salvar las vidas de otras personas. "Hace más de un año" del suceso, y no lo recuerda de forma exacta, pero les dijeron "que varias personas pudieron utilizar sus órganos".

"Estuvo 14 días en la UCI pensando que despertaría", explica esta mujer. "Le hicieron una prueba neurológica y dio encefalograma plano. No había ni una célula viva", lamenta. "Yo, automáticamente en ese momento, decidí que tenía que donar sus órganos", asevera.

Reconoce que ya habían hablado previamente de esta situación, aunque en el momento de su ingreso no era donante de forma oficial. "Sé que era muy generoso y que incluso hubiese querido que donara su cuerpo a la ciencia para que investigaran".

Al tiempo, "cuando la cosa se calmó", recibió una carta que le informaba sobre los distintos órganos que se habían podido aprovechar y que habían pasado a formar parte de cuerpos de otras personas. "Pudieron usar hasta las córneas", lo que benefició a dos personas.

Al ser un proceso completamente anónimo, María del Carmen no sabe a dónde fueron a parar los órganos, pero se siente con la completa convicción de que ha hecho lo correcto.

"Pudimos estar con él en el quirófano hasta que lo desconectaron, el equipo médico nos ayudó y acompañó mucho", agradece.

En una situación similar se encontraba Rosa (nombre ficticio). "Tres personas están viviendo con los órganos de mi marido", relata. "Estamos muy orgullosos, muy serenos y muy tranquilos, porque hemos hecho todo lo que él quería".

En este caso, al ser un enfermo de ELA, debía ser un ingreso programado "y estaba todo preparado". "Todo salió como él quería", afirma.

Una persona a su lado le pregunta si, al menos, habiendo donado sus órganos, la familia ha sido capaz de encontrar un poco de paz. La mujer contesta que a los seres queridos se les tiene "siempre en el corazón y en la mente", y que eso "es lo importante".

"Mi marido ha sido un hombre muy bueno y muy querido por todos", dice ya con la voz quebrada.

La otra cara de la donación

En la otra cara de las donaciones, quizá la más grata y alegre, se encuentran las personas que han recibido una segunda oportunidad en la vida. Ejemplo de ello son cuatro mujeres que se presentan como Las chicas del cable, en honor a la serie de Netflix.

Tres de ellas están trasplantadas de riñón en el Virgen del Rocío y una de pulmón en Córdoba. Ésta última es Ana Salamanca.

Esta mujer está trasplantada de los dos pulmones "a consecuencia del tabaco". Relata que, en el 2011, cayó en coma. "En 2012 empecé en el Virgen del Rocío a hacer rehabilitación, y la doctora Pilar Cejudo me hizo los trámites para poder hacer el trasplante", una decisión que cambió su vida.

No fue, sin embargo, hasta 2017 que llegaran por fin sus órganos. "Me ha cambiado la vida", relata con una sonrisa en el rostro. "Sin mi donante no habría podido ver crecer a mis hijos", reconoce.

"Me dieron la vida", insite. Y es que, en la actualidad, uno de sus hijos es abogado, otro está estudiando una Ingeniería y su "pequeño" está cursando Bachillerato.

Otra de Las chicas de cable es Verónica Luque, trasplantada por segunda vez de riñón. "La primera fue de un donante vivo, y la última, hace dos años, de una persona fallecida", expone.

Esta mujer estuvo cuatro años en diálisis peritoneal. Reconoce que aún tiene "limitaciones", pero que le permiten hacer su "día a día, como viajar, hacer deporte o hacer vida social, cosas que antes no podía hacer de ninguna forma".

Rocío Vázquez, trasplantada de riñón hace ya tres años, se muestra sonriente y relata que estuvo un año y medio en diálisis peritoneal. Para ella, esta clase de diálisis "fue la mejor decisión" ya que le daba más libertad y era "menos agresiva al cuerpo que la hemodiálisis".

"En la actualidad le doy gracias a mi donante por haberme permitido una segunda oportunidad en la vida", sostiene. Ahora está muy comprometida con todos los actos que se celebran en torno a la donación de órganos.

"Lo hago porque es importante concienciar a la sociedad para que sean donantes de órganos, incluso de vivo a vivo".

Sofía Gómez, la cuarta de ellas, lleva un años trasplantada y cinco años en diálisis peritoneal. Lo suyo, afirma, es "hereditario". "Mi madre lleva 13 años trasplantada, mi hermano está empezando la enfermedad y una hermana de mi madre falleció de esta enfermedad".

"Elegí la diálisis peritoneal porque soy joven y tengo dos hijos", lo que le daba mucha más libertad para llevar una vida "lo más normal posible". Ahora se muestra feliz porque, según dice, "estoy viva y sana".

Sevilla, líder en España

España es líder mundial en donación de órganos y tejidos desde hace más de 32 años, y Andalucía es líder dentro de España. Como si de una matrioshka se tratara, Sevilla es la provincia con más donantes de órganos en lo que va de año en Andalucía.

Manuela Cid, coordinadora sectorial de trasplantes de Sevilla y Huelva, expone que el Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos se celebra desde hace más de 40 años. "Es un día de vida y de esperanza para decirles gracias a las personas que se fueron de este mundo dando vida".

Cid reconoce que el momento en que se plantea la donación a las familias de los fallecidos es complejo y emocionalmente intenso. “A veces están en una nube de dolor y, aun así, dicen que sí, porque entienden que, en un momento tan único y definitivo como es la muerte, pueden seguir dando vida y ayudando a otras personas”, explica.

Para ser donante "solo hay que querer serlo"

La experta señala que para ser donante no se requiere ningún trámite complicado: “Solo hay que querer serlo y comunicárselo a la familia”. También existen mecanismos formales, como el registro de voluntades anticipadas, donde algunas personas dejan constancia expresa de su decisión.

El proceso de donación se activa cuando una persona, en el final de su vida, ingresa en un hospital en condiciones compatibles con la donación.

“Entonces, el equipo asistencial avisa a la coordinación de trasplantes del hospital. Todos los centros públicos de Sevilla y Huelva están autorizados y cuentan con equipos específicos para ello. A partir de ese momento, se pone en marcha toda la cadena de coordinación”, detalla Cid.

El Hospital Virgen del Rocío, referente en la materia, alberga tres programas de trasplante: uno de corazón, otro de riñón —tanto para adultos como para niños— y uno de hígado, este último considerado uno de los más destacados de Andalucía.