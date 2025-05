Quirónsalud Sevilla activa un cribado que podría marcar la diferencia entre la vida y la muerte en recién nacidos

El Hospital Materno-Infantil Quirónsalud Sevilla ha incorporado a su cartera de servicios una nueva prueba para la detección precoz de cardiopatías congénitas críticas en recién nacidos. Se trata de un cribado que permite identificar de forma temprana malformaciones cardíacas graves que pueden poner en riesgo la vida del bebé si no se tratan a tiempo.

La incorporación de esta prueba supone un importante avance en la atención neonatal, ya que, según indican los expertos, hasta un 30 por ciento de las cardiopatías congénitas críticas no se detectan en el embarazo ni en la exploración postnatal inicial.

En España, nacen cada año unos 4.000 niños con alguna cardiopatía congénita, de los cuales el 25 por ciento presenta una forma crítica, lo que requiere una intervención urgente, según datos de la Fundación Española del Corazón.

El nuevo cribado se realiza mediante una técnica sencilla, segura y no invasiva basada en la medición de la saturación de oxígeno en sangre a través de pulsioximetría. Esta prueba se lleva a cabo entre las 12 y las 24 primeras horas de vida del recién nacido.

Para ello, se colocan sensores específicos para uso neonatal en la mano derecha y en una de las extremidades inferiores del bebé, lo que permite detectar diferencias significativas en la oxigenación que podrían indicar la presencia de una cardiopatía grave.

“Hay que tener en cuenta que el valor de corte de las mediciones de saturación de oxígeno es del 95 por ciento, por lo que, si tras varias mediciones se detecta una diferencia mayor del 3 por ciento, indica que debemos llevar a cabo un estudio más detallado por parte del pediatra y avisar al cardiólogo en caso de ser necesario para completar el estudio con una valoración clínica y ecocardiográfica, lo cual no es significativo de que el recién nacido tenga la enfermedad”, explica la doctora María Dolores Gómez Bustos, pediatra coordinadora de la Unidad de Neonatología y UCI Neonatal del centro.

La doctora aclara que este cribado “sólo ayuda a detectar aquellas cardiopatías críticas, por lo tanto, detectará aquellos defectos congénitos donde un diagnóstico precoz permitiría una rápida actuación”. Por tanto, no sustituye a otros métodos de exploración, sino que los complementa y mejora las posibilidades de diagnóstico temprano.

“Es muy importante tener en cuenta que un estudio normal no descarta del todo una cardiopatía”, insiste la doctora Gómez Bustos, quien añade que, aunque la exploración clínica permite detectar muchos casos, signos como el soplo o la cianosis no siempre se presentan en fases tempranas y no son concluyentes por sí solos.

Con esta incorporación, el Hospital Materno-Infantil Quirónsalud Sevilla refuerza su compromiso con la mejora de la atención neonatal y la prevención de patologías graves desde el nacimiento. Este cribado se suma a otras medidas innovadoras implementadas por el centro, como la ecografía de cadera para la detección precoz de enfermedades ortopédicas, lo que permite ofrecer una atención integral, personalizada y de mayor calidad a los recién nacidos.