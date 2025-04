Chequeo médico a los sevillanos: esta es la principal causa de muerte en Sevilla, con una prevalencia del 29%

Un total de 16.485 sevillanos murieron en la provincia en 2023 como consecuencia de alguna enfermedad. Infartos, tumores, cánceres de pulmón o afecciones del sistema nervioso son las principales causas de estas muertes.

La principal causa de mortalidad entre los sevillanos son las enfermedades del sistema circulatorio, que en 2023, supusieron el 29 por ciento de los fallecimientos registrados.

Estas cifras se desprenden de los últimos datos recogidos y publicados por la Consejería de Salud y Consumo, relativos al ejercicio 2023. En este sentido, 4.869 personas fallecieron en la provincia de Sevilla por patologías vasculares, más mujeres (2.652) que hombres (2.218).

Además, la edad a la que se produce una mayor mortalidad a causa de problemas en el sistema vascular es entre los 85 y los 94 años (2.134 en 2023), un rango de edad que concentra el 44 por ciento del total de las defunciones por esta clase de patologías.

El médico de cabecera José Manuel González explica que estas enfermedades son las que afectan al "corriente sanguíneo". En palabras del experto, se producen porque las venas "se obstruyen" y provocan patologías como los infartos (enfermedad cardiovascular) o los ictus (accidente cerebrovascular).

La medicina de cabecera, tal y como apunta González, trabaja en "prevenir" las patologías que luego causan mortalidad, como por ejemplo la hipertensión, el colesterol, la diabetes o la obesidad, entre tantas otras. "Nosotros lo que tratamos fundamentalmente es que no aparezca ese infarto o ese ictus", expone.

Esa prevención se hace "vigilando la atención del paciente". "Hay veces que la gente sale del médico diciendo que no le hemos mandado nada, y claro que le hemos mandado: le hemos dicho que ande una hora al día, que no fume o que reduzca el consumo de alcohol", detalla. "Las recetas no son solo lo que damos en papel", se ratifica.

Tumores y enfermedades respiratorias

Le siguiente causa de mortalidad entre los sevillanos son los tumores. 4.407 sevillanos perdieron la vida en 2023 aquejados de algún tipo de cáncer, lo que supone el 27 por ciento del total de muertes registradas en dicho año en la provincia.

En este caso, las edades en las que se producen las defunciones están más repartidas que en el caso anterior, puesto que empieza a apreciarse una notable prevalencia a partir de los 50 años.

En este contexto, el especialista en Medicina Preventiva del Hospital Virgen Macarena, Cristóbal León-Salas explica que "tumor es igual a cáncer", por lo que esta categoría asignada por la Consejería de Salud y Consumo hace referencia a personas que fallecieron afectadas por un cáncer en Sevilla.

En estos supuestos, a menos que exista una predisposición hereditaria, la prevención es posible. No fumar, evitar el sobrepeso, moderar el consumo de alcohol o eliminarlo, hacer ejercicio de forma regular y mantener una dieta equilibrada es el mantra de los especialistas para evitar la aparición de cánceres.

Le siguen, en tercer lugar, las enfermedades del sistema respiratorio. En 2023, 1.725 sevillanos fallecieron aquejados de patologías que abarcan desde la neumonía hasta un cáncer de pulmón. En este caso, los hombres mayores de 70 años son la población más afectada.

León-Salas razona que este tipo de dolencias hacen referencia a enfermedades como el asma cardíaca, la fibrosis pulmonar o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (comúnmente conocida como EPOC), ya que son las patologías que más mortalidad provocan.

"Algunas de estas enfermedades son prevenibles, pero otras no", apunta. "La causa que más desencadena el asma es el tabaco", un hábito de vida que se puede suprimir, sin embargo "un asma congénita es hereditaria".

"No se puede prevenir ser asmático, pero si el paciente sabe que tiene esta patología, su deber es acudir al especialista para ser inoculado con la correspondiente vacuna", y así evitar desarrollar un problema mayor cuando las circunstancias ambientales agudicen su dolencia.

Sistema nervioso

Las enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos serían, según los índices de mortalidad publicados por Salud, la cuarta causa más frecuente. Las mujeres son las más afectadas por estas patologías en 2023, (703 casos de un total de 1.177 muertes).

"Dentro de lo que es la medicina preventiva, quizás las enfermedades del sistema nervioso son las que menos se pueden prevenir", expone el médico de familia José Manuel González. Una razón que ratifica el experto en medicina preventiva Cristóbal León-Salas.

"Se trata de enfermedades como la epilepsia, la esclerosis múltiple, la esclerosis lateral amiotrófica o la demencia", desarrolla el sevillano, afirmando que "prevenirlas es muy difícil", ya que en su mayoría no tienen que ver con hábitos de vida.

"El cáncer de pulmón, por ejemplo, hace unos años era prácticamente inexistente en mujeres porque fumar era cosa de hombres, sin embargo, con el paso del tiempo, las mujeres han adquirido el hábito del tabaquismo y, con él, el cáncer de pulmón ha llegado al género femenino", razona.

Con esto, León-Salas pretende exponer que hay patologías que se desarrollan con los hábitos de vida, como es el caso del cáncer de pulmón, y otras que no tienen tanta relación con las costumbres diarias. "No todo es prevenible", lamenta el médico.

"Se puede intentar siempre mantener unos hábitos de conducta saludables para reducir las posibilidades de desarrollar enfermedades, pero en ciertos casos, la persona más sana y deportista puede encontrarse con una esclerosis múltiple", zanja.