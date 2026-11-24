Condenada a cinco años de internamiento la menor que pidió a su novio que apuñalara a un joven en Gerena

La menor acusada de instigar la agresión mortal a un joven de 17 años a la salida de un instituto de Gerena ha sido condenada a cinco años de internamiento en régimen cerrado.

El magistrado considera que tuvo una participación decisiva en los hechos, tanto por inducir a su entonces pareja sentimental a atacar a la víctima con una navaja como por colaborar en la organización de la agresión.

La sentencia, notificada este martes por la plaza número 3 de la Sección de Menores del Tribunal de Instancia de Sevilla, impone a la joven una medida de cinco años de internamiento, complementada con otros tres años de libertad vigilada. El juez la considera autora por inducción y cooperación necesaria de un delito de homicidio.

El magistrado también ha absuelto al segundo menor acusado, primo de la joven, del delito de asesinato que le atribuía la acusación particular. La resolución puede recurrirse en apelación ante la Audiencia Provincial de Sevilla.

En concepto de responsabilidad civil, la menor y sus padres, estos últimos de forma solidaria, deberán indemnizar con 230.000 euros a la madre y a los tres hermanos del fallecido.

El juez justifica esta cantidad por el daño moral y psicológico causado a la familia. En la sentencia sostiene que "ninguna duda cabe del daño moral y las lesiones psíquicas que los hechos delictivos han supuesto para la madre y hermanos del fallecido".

La planificación

Los hechos se remontan al 8 de enero de 2025. Según considera probado el juez, durante el recreo del instituto de Gerena la menor mantuvo una conversación con la novia de la víctima.

Poco después, a las 11.19 horas, contactó por WhatsApp con su entonces pareja, un joven mayor de edad que está siendo investigado como presunto autor material del homicidio.

En esos mensajes, la acusada le trasladó una versión de lo ocurrido con la novia del fallecido y le dijo que esta "le estaba tocando el coño" y que le habían comentado que quería pegarle.

A raíz de esa conversación, el joven le manifestó que iba a agredir al menor y le preguntó quién era. La adolescente le facilitó su identidad y, según recoge la resolución, le instó a que le diera un “pinchazo”.

El magistrado considera que la menor fue proporcionando a su pareja información para elegir el lugar en el que abordar a la víctima, con el objetivo de hacerlo con menor dificultad y repercusión para ella. También le aconsejó que no acudiera solo, con la intención de aumentar las posibilidades de sorprender al joven.

Ambos acordaron el lugar en el que llevarían a cabo la agresión. Después, el novio de la menor recogió en un vehículo al segundo acusado y a otro joven mayor de edad, a quien también se atribuye participación en los hechos. Les dijo que iban a una pelea y se dirigieron al instituto para recoger a la adolescente.

Una vez con ella, se desplazaron hasta un punto cercano al autobús que la víctima debía coger para regresar a su localidad. Allí esperaron a que saliera del centro educativo.

Cuando la joven vio al menor, lo señaló e identificó ante sus acompañantes, que no lo conocían, para que su pareja pudiera llevar a cabo la agresión que habían planificado.

La víctima, que sabía que podían estar esperándolo para pegarle, había advertido a uno de sus amigos de que temía una agresión. Al ver al grupo, le dijo: “mira allí están, no me vayas a dejar solo”.

Apuñalamiento mortal

El juez considera probado que, cuando los grupos se encontraron, comenzó una pelea. En ese momento, el novio de la acusada sacó una navaja que llevaba escondida y la abrió.

El segundo menor acusado se apartó entonces del lugar y se dirigió hacia el vehículo en el que estaba la joven, sin volver a intervenir en lo sucedido.

Mientras tanto, el presunto autor material del homicidio y el otro acompañante mayor de edad persiguieron a la víctima. Este último portaba un bate de béisbol con el que golpeó al joven y le cortó la retirada, facilitando que su compañero lo alcanzara.

La víctima intentó escapar, pero fue alcanzada a pocos metros del autobús en el que tenía previsto regresar a casa. En ese momento, el novio de la menor se enzarzó de nuevo con él y lo apuñaló con la navaja, causándole la muerte.

En su resolución, el magistrado concluye que la adolescente no se limitó a provocar una pelea, sino que indujo a su pareja a utilizar un arma blanca contra el joven.

El juez destaca que la menor conocía la agresividad de su entonces novio y que sabía que llevaba habitualmente una navaja. Por ello, considera que pedirle que diera un “pinchazo” a la víctima suponía instigarlo a una agresión de mayor gravedad que una paliza.

Aunque la muerte no hubiera sido expresamente acordada, el magistrado entiende que era un resultado que la joven podía y debía prever. La sentencia considera que la acusada aceptó ese riesgo y continuó con la inducción, por lo que su conducta queda comprendida en el dolo eventual.

Además, le atribuye la condición de cooperadora necesaria, al considerar que su colaboración fue “esencial e imprescindible” para localizar e identificar a la víctima. Sin esa aportación, sostiene el juez, el homicidio no se habría cometido.

Para imponer los cinco años de internamiento, el magistrado ha tenido en cuenta la gravedad del delito, el informe del equipo técnico, la personalidad de la menor y su peligrosidad social. También destaca que tenía 15 años cuando ocurrieron los hechos y que la víctima contaba con 17.

Absuelto el segundo menor

El segundo menor juzgado ha sido absuelto porque el juez considera que se retiró de la pelea antes de que esta continuara en otro lugar y se produjera la agresión mortal.

La sentencia aplica la doctrina de la ruptura de la imputación recíproca, que permite excluir la responsabilidad por resultados graves cuando uno de los participantes abandona la acción conjunta y pierde el dominio funcional de lo que sucede después.

En este caso, el magistrado entiende que el menor participó en el inicio de la agresión, pero se apartó antes de que la pelea se desplazara al lugar donde se produjo el apuñalamiento. Por ello, no le atribuye responsabilidad por el homicidio.