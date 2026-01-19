Mueren dos personas en el incendio de su vivienda en un pueblo de Sevilla: nadie se percató del fuego EP Sevilla

Dos personas de mediana edad han muerto en el incendio de su vivienda en el municipio sevillano de Castilblanco de los Arroyos. Concretamente en una de las casas de la urbanización Las Minas, en la calle Los Béticos.

La Guardia Civil ha confirmado a este medio el fallecimiento de las víctimas, sin embargo las identidades no han trascendido todavía.

Actualmente, los agentes trabajan para esclarecer las causas de lo ocurrido, ya que el interior del inmueble estaba completamente calcinado y no se había registrado ninguna llamada alertando de las llamas.

Desde el servicio de Emergencias 112 declaran que ha sido alrededor de las 09:30 horas de este lunes cuando se ha recibido la llamada de un hombre en la que avisaba de que había dos personas sin vida dentro del inmueble situado en la citada zona. Los cuerpos estarían completamente calcinados.

Según apuntan medios locales, habría sido el hermano de una de las víctimas quien encontró los cadáveres.

Ello tras personarse en el lugar de los hechos porque no había podido contactar con su familiar en todo el fin de semana.

Una vez allí, el alertante se habría encontrado el interior de la vivienda completamente quemado. Sin embargo, la fachada no presentaba ningún signo de incendio.