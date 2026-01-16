Funcionarios del centro penitenciario de Morón salvan la vida de un interno que intentaba ahorcarse en su celda

Un interno del centro penitenciario de Morón de la Frontera, en la provincia de Sevilla, fue salvado el pasado jueves por un equipo de funcionarios tras intentar ahorcarse en su celda, según ha informado la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP).

Los hechos ocurrieron alrededor de las 15:00 horas en el módulo de Aislamiento del centro, cuando los trabajadores fueron alertados de que el interno, clasificado en primer grado debido a su marcada inadaptación a los regímenes comunes, estaba intentando suicidarse.

Varios funcionarios del módulo, junto con el Jefe de Servicios y equipados correctamente, acudieron de inmediato a la celda. Tras rescatar al interno, lo trasladaron al departamento de Enfermería, donde los profesionales sanitarios lograron reanimarlo y estabilizarlo.

La APFP ha destacado la "dedicación y el riesgo" que asumen los funcionarios para proteger la vida y la integridad de los internos.

La asociación ha aprovechado la ocasión para reclamar mejoras en la seguridad, el equipamiento y las condiciones laborales y salariales del personal penitenciario.