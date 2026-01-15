Portaba un kilo de cogollos de marihuana y conducía sin carné cuando fue interceptado por la Guardia Civil

Un agente de la Guardia Civil con los cogollos de marihuana. Guardia Civil

La Guardia Civil ha detenido este jueves a un varón en la localidad sevillana de La Campana como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas, tras ser sorprendido en un control preventivo de seguridad ciudadana. Iba conduciendo sin carné.

Los hechos se produjeron cuando los agentes observaron maniobras sospechosas realizadas por el conductor de un vehículo al detectar la presencia policial.

Ante esta actitud, los guardias civiles procedieron a inmovilizar el coche para identificar al conductor.

Durante las comprobaciones, los agentes constataron que el hombre circulaba con la pérdida total de la vigencia de su permiso de conducción.

Además, un fuerte olor a marihuana que emanaba del interior del vehículo despertó las sospechas de los efectivos.

Tras una inspección exhaustiva, la Guardia Civil localizó una bolsa con cerca de un kilo de cogollos de marihuana, presuntamente destinada a la distribución y venta.

La intervención fue llevada a cabo por agentes del Puesto de la Guardia Civil de Fuentes de Andalucía y concluyó con la detención del conductor, que fue puesto a disposición de la autoridad judicial.

El arrestado está siendo investigado tanto por un delito contra la salud pública como por un delito contra la seguridad vial.