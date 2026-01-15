Un amplio dispositivo policial en las Tres Mil Viviendas acaba con cinco detenidos por robos con violencia a joyeros

Imagen de archivo de una operación policial en las Tres Mil Viviendas. Francisco J. Olmo / Europa Press. Sevilla

Agentes de la Guardia Civil de Cádiz y la Policía Nacional de Málaga han desplegado un amplio dispositivo policial en el barrio sevillano de las Tres Mil Viviendas por delitos contra el Patrimonio.

Según ha confirmado el Instituto Armado a EL ESPAÑOL de Sevilla, el operativo se ha saldado con todos los objetivos detenidos, cinco en total. Además, se ha procedido al registro de varias propiedades en el citado barrio, Torreblanca y el municipio de Utrera.

Desde la subdelegación del Gobierno en Sevilla han confirmado que la operación -denominada Solucar Austral- está destinada a luchar contra bandas que se dedican al robo con violencia a joyeros y empresarios.

Entre los arrestados estaría el conocido como Tripocho, un hombre de alrededor de 30 años y natural de la mencionada zona sevillana -una de las más humildes de España-.

El mismo habría sido el autor de un atraco a un joyero en el municipio gaditano de Arcos de la Frontera. Con este suceso habría conseguido un botín de alrededor de 300.000 euros.

El dispositivo ha comenzado la mañana de este jueves en los tres puntos y ya ha finalizado, aunque la investigación se encuentra abierta y bajo secreto de sumario.

Según Subdelegación, se han efectuado cinco detenciones y nueve registros en distintas zonas de la capital; también se ha procedido a la entrada de propiedades en la localidad sevillana de Utrera.

En la operación han participado agentes de la Guardia Civil coordinados con la Policía Nacional, puesto que ambos cuerpos iban a operar en zonas cercanas.

