Un muerto y un herido grave como consecuencia de una colisión entre dos turismos en San Juan de Aznalfarache

Una colisión entre dos turismos registrada este lunes, 12 de enero, en el municipio sevillano de San Juan de Aznalfarache se ha saldado con el fallecimiento de un varón y otro herido de gravedad.

Así lo ha confirmado el servicio de Emergencias 112 a EL ESPAÑOL de Sevilla, quien ha señalado que el accidente se produjo sobre las 14:40 horas, cuando el centro de emergencias recibió "el primero de varios" avisos alertando de una colisión en la Avenida Cuesta de Cross, en las inmediaciones de la autovía que conecta San Juan con Coria del Río.

Los testigos informaron de que uno de los vehículos implicados había salido de la vía, caído por un terraplén e impactado contra un árbol, y de que había personas atrapadas.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, Bomberos de la Diputación y Policía Local. Según ha indicado el 112 a este periódico, la Policía Local informó de que en uno de los vehículos no había heridos, mientras que en el otro se localizó a una persona fallecida y otra con heridas de gravedad.

Los servicios sanitarios, sin embargo, confirmaron el herido grave, que fue trasladado al hospital Virgen del Rocío, sin hacer mención al fallecido.