Atropellan a un guardia civil tras huir de un control de alcoholemia en una carretera de Sevilla

Un agente de la Guardia Civil resultó herido el pasado viernes tras ser atropellado por un coche que se saltó un control de alcoholemia en una carretera de Sevilla.

Según fuentes del Instituto Armado, los hechos tuvieron lugar el pasado viernes en la carretera A-92 a su paso por el término municipal de Osuna, en la capital andaluza.

El coche que atropelló al agente se dio a la fuga tras saltarse el control de alcoholemia. El herido estaba en la trayectoria del vehículo y resultó arrollado por el mismo.

Tras el suceso, sus compañeros trasladaron al agente de la Benemérita al hospital, donde revisaron los posibles daños causados por el atropello.

En el centro sanitario recibió asistencia sanitaria. Allí le indicaron que las heridas eran leves y "su vida no corría peligro".

Fuentes de la Benemérita ha señalado que el vehículo ha aparecido calcinado en la demarcación de Córdoba en Puente Genil y que parece indicar que había sido sustraído.