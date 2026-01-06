El Gordo de ‘El Niño’ sonríe a Sevilla: la suerte reparte 200.000 euros al décimo en Marchena, San Juan y la capital

Imagen de una administración de Lotería en Málaga donde se ha vendido el primer premio del Sorteo de 'El Niño'. Europa Press

La fortuna ha vuelto a acordarse de la provincia de Sevilla en el Sorteo Extraordinario de El Niño 2026.

El primer premio, correspondiente al número 6.703 y dotado con dos millones de euros por serie (200.000 euros al décimo), ha dejado importantes pellizcos este martes en Marchena, San Juan de Aznalfarache y la ciudad de Sevilla.

Según ha informado la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (Selae), el número agraciado se ha vendido en la administración de la calle Antonio Fernández Campos de San Juan de Aznalfarache, en la calle San Sebastián de Marchena y en un despacho ubicado en la calle Luis Montoto, en la capital hispalense.

Por el momento, no ha trascendido cuántos décimos se han consignado en cada uno de estos puntos de venta.

El primer premio de El Niño no solo ha dejado alegría en Sevilla, sino que ha estado muy repartido por toda Andalucía, alcanzando a las ocho provincias de la comunidad.

Celebrado cada 6 de enero, el Sorteo Extraordinario de El Niño pone el broche final a las fiestas navideñas y es uno de los más seguidos por los aficionados, al repartir más de 770 millones de euros en premios, con un primer galardón de 200.000 euros al décimo.