La lluvia frustra las Cabalgata de Reyes en Tomares y en Mairena del Aljarafe

Imágenes de las Cabalgatas de Reyes Magos de Tomares el 5 de enero de 2026.

La esperada Cabalgata de Reyes Magos de Tomares ha tenido que suspenderse este año debido a la intensa lluvia que ha caído sobre el municipio sevillano. Una lluvia que ha derivado incluso en granizo. Mairena del Aljarafe ha tomado la misma decisión minutos después.

La decisión ha sido anunciada por el alcalde de Tomares, José María Soriano, a través de su perfil en X (antes Twitter), donde ha explicado que la cancelación se ha realizado por motivos de seguridad, tanto de los participantes como del público.

"La Cabalgata de Reyes ha comenzado su recorrido con toda la ilusión, pero, lamentablemente, la lluvia nos ha obligado a cancelarla por seguridad de todos", reza la publicación del primer edil tamareño.

Soriano reconoce que se ha tratado de "una decisión difícil". También ha añadido que la cancelación ha sido "tomada con responsabilidad y priorizando siempre el bienestar de participantes y público".

"La magia de los Reyes sigue viva en cada hogar de Tomares", ha animado el alcalde de la localidad sevillana.

— José María Soriano (@Soriano_Alcalde) January 5, 2026

La publicación está acompañada de un vídeo en el que se aprecia el cortejo, que ya había repartido los primeros caramelos por las calles del municipio. Junto a las carrozas llenas de niños, la banda de música y los beduinos bailaban al ritmo de la música.

A las 16:30, horario en el que estaba prevista la salida de las carrozas, el Ayuntamiento de Tomares publicaba un vídeo en su perfil de X en el que afirmaba que estaban "calentando motores".

Lamentablemente, apenas una hora después, el desfile ha sido cancelado.

Mairena del Aljarafe

El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe ha confirmado también la suspensión definitiva de la Cabalgata de Reyes Magos debido a la aparición de la lluvia en el transcurso del desfile.

Las precipitaciones han hecho acto de presencia sobre las 17:00 horas obligando a las carrozas a tener que refugiarse en el Centro Hípico, donde se van a quedar hasta nuevo aviso, según ha informado el Consistorio en una publicación en redes sociales.

El desfile salía a las 15:00 horas desde el Polideportivo Francisco León con un cortejo formado por cerca de 300 beduinos y 270 niños. Además, se iban a repartir 24.000 pelotas, 15.000 peluches, 14.000 kilos de caramelos y miles de pequeños juguetes.