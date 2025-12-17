Prisión provisional para el inquilino de Anabel, la mujer hallada muerta con varias puñaladas en La Algaba (Sevilla)

El Juzgado de Instrucción número 18 de Sevilla ha acordado este miércoles el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del hombre que, presuntamente, mató a Anabel, la mujer de 44 años que apareció sin vida el pasado domingo en su casa de La Algaba con varias heridas de arma blanca.

Al detenido se le atribuye un presunto delito de asesinato, tal y como ha informado la Oficina de Comunicación del TSJA. Durante su comparecencia en sede judicial, el supuesto autor de los hechos, un hombre de 31 años de edad al que la víctima le estaría alquilando una de las habitaciones, ha prestado declaración.

El citado juzgado es el que se va a encargar de la causa ya que se encontraba de guardia de incidencias en el momento en el que ocurrieron los hechos.

El trágico suceso tuvo lugar la tarde del pasado domingo en la localidad sevillana de La Algaba. Fue uno de los hijos menores de la fallecida quien encontró el cuerpo sin vida de su madre Anabel, de 44 años de edad.

El cadáver presentaba heridas de arma blanca que podrían ser la causa de la muerte de la víctima. Una vez en el lugar de los hechos, los servicios sanitarios solo pudieron certificar la muerte de la mujer.

Por su parte, las autoridades competentes comenzaron a investigar al entorno de la misma para dar con el presunto asesino.

La tarde del martes, un hombre de 31 años de edad se entregó en una farmacia de Sevilla capital. El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, indicaba que el individuo "realizó un discurso incoherente, solicitó poder hablar con la policía".

Posteriormente fue detenido por la Policía Local, aunque el caso se trasladó a la Guardia Civil, el cuerpo que estaba llevando el caso desde un primer momento.

El presunto autor del crimen estaba viviendo en la casa de la fallecida. Concretamente, Anabel le tenía alquilada una de las habitaciones.

En cuanto al móvil del crimen, Toscano señaló que todas las hipótesis estaban sobre la mesa pero que la muerte por violencia de género no estaba entre las principales vías.