Detenido el inquilino de la mujer hallada muerta en un pueblo de Sevilla como presunto autor del crimen

Miembros de la Guardia Civil en el lugar de los hechos. EP.

El hombre que mató, presuntamente, a Anabel, la mujer de 44 años hallada muerta en la localidad sevillana de La Algaba, ya ha sido detenido.

Se trata de un varón de 31 años al que la víctima alquilaba una habitación y que se dio a la fuga después de los hechos.

Tal y como ha señalado la Guardia Civil en un comunicado, el presunto autor del crimen fue detenido la tarde del pasado lunes en Sevilla capital entorno a las 18:30 horas.

Aunque fueron agentes de la Policía Nacional quienes lo arrestaron, la operación fue trasladada al Instituto Armado para la instrucción de diligencias y el esclarecimiento total de los hechos antes de su puesta a disposición judicial.

Tras el hallazgo del cadáver de Anabel, los agentes comenzaron a investigar su entorno, poniendo el foco en el hombre de 31 años de edad al que la víctima le alquilaba una habitación.

El mismo había huido después de propinarle, presuntamente, varias puñaladas que acabaron con su vida. Desde el pasado domingo, día en el que pasó todo, el ahora detenido se encontraba en paradero desconocido.

El hijo menor de la víctima fue quien se encontró el cuerpo sin vida de Anabel en una de las habitaciones de su casa.

Tras el hallazgo, llamó a su padre, expareja de la fallecida. Fue este último quien finalmente dio el aviso a los Servicios de Emergencias 112 que, una vez en el lugar de los hechos, no pudieron hacer nada por salvar la vida de Anabel.