Detenido un falso masajista por abusar de clientas y amenazarlas con difundir fotos íntimas en un pueblo de Sevilla

La Guardia Civil ha detenido a un hombre que se hacía pasar por masajista y aprovechaba para abusar sexualmente de las clientas en el municipio sevillano de Isla Mayor.

Tras realizar los tocamientos "de carácter sexual", el supuesto autor de los hechos amenazaba a las víctimas con difundir fotos íntimas de ellas, que previamente había hecho, si no accedían a mantener relaciones sexuales.

El Instituto Armado ha podido identificar a dos mujeres afectadas por este suceso; sin embargo, no se descarta que haya más víctimas.

El hombre está ahora detenido como presunto autor de los delitos de agresión sexual, vulneración de la intimidad e intrusismo profesional.

El falso fisioterapeuta publicitaba sus servicios a través de redes sociales; no obstante, carecía de títulos que lo acreditasen.

Una vez que las mujeres contactaban con él, este aprovechaba la sesión de masajes para realizarlos tocamientos "de carácter sexual" y, además, hacerle fotografías comprometidas. Todo ello, obviamente, sin el consentimiento de las clientas.

Posteriormente, el presunto autor de los hechos amenazaba a las afectadas con enviarle dichas imágenes a familiares y conocidos si no accedían a tener relaciones sexuales con él.

La Guardia Civil, tras hacer las investigaciones pertinentes, ha descubierto que hay al menos dos afectadas por estos hechos. No obstante, desde el Instituto Armado no se descarta que haya más afectadas.

Después de llevar a cabo los registros pertinentes en el domicilio del detenido, los agentes han incautado material informático y telefonía móvil. Ambos efectos se están analizando.