Tres muerto y una persona atrapada por una colisión entre dos camiones y un coche a la altura de Guillena
El accidente, que ha tenido lugar en torno a las 14:00 horas, ha provocado cortes en la carretera.
Una colisión entre dos camiones y un turismo registrada este viernes en la A-66, a la altura de Guillena, ha dejado tres muerto y una persona atrapada, según ha confirmado la Guardia Civil a EL ESPAÑOL de Sevilla.
El turismo ha quedado con una persona atrapada en su interior, según fuentes del Servicio de Emergencia 112, y el siniestro ha obligado al corte total de la autovía en sentido Sevilla.
El accidente se ha producido en torno a las 14:00 horas, cuando varios avisos alertaron al centro de emergencias.
Hasta el lugar se han desplazado efectivos de los Bomberos, la Guardia Civil, personal de tráfico y mantenimiento de la vía, así como sanitarios del 061.
Por su parte, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha informado a esta agencia de que la A-66 continúa completamente cortada en dirección Sevilla, con retenciones de unos cuatro kilómetros. Como consecuencia, se ha habilitado un desvío obligatorio en la salida del kilómetro 797.
