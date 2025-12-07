Ismael apuñaló a Jenny y "prendió fuego a un colchón" en Sevilla: lo detuvieron en la misma casa y está en psiquiatría

Imagen del minuto de silencio convocado por el Ayuntamiento del Viso del Alcor. EFE. Sevilla

Los vecinos de la calle Calvario, en el municipio sevillano del Viso del Alcor, no olvidarán nunca lo ocurrido la tarde del pasado sábado 6 de diciembre en una de sus viviendas.

Ismael, un hombre de 35 años que vivía en el número 32, había "intentado tapar las ventanas de la casa con madera", apuñalado, supuestamente, a Jenny y "prendido fuego a un colchón".

Tras su detención, el presunto asesino ha sido internado en el área psiquiátrica de un hospital cercano a la espera de pasar a disposición judicial.

Manuel Jesús, uno de los viseños, cuenta a EL ESPAÑOL de Sevilla que "fue el humo lo que alertó a unos jóvenes que pasaban por ahí" y que decidieron llamar a los bomberos. Sin embargo, la escena que se encontraron los efectivos al llegar fue mucho peor.

En el interior de la casa yacía el cuerpo sin vida de Jenny, una colombiana nacida en 1990 y con tres hijos que llevaba viviendo en la localidad sevillana "alrededor tres años", según relata Natalia, una de las amigas de la víctima.

No opuso resistencia

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha confirmado que el cadáver de la mujer presentaba heridas por arma blanca, no obstante, la investigación continúa abierta y se espera a que la autopsia revele cuáles han sido las causas de la muerte.

Durante la tarde noche del pasado sábado, Manuel Jesús escuchó la llegada de los bomberos, quienes pararon justo enfrente de su casa. Este sevillano cuenta que cuando salió a ver qué había ocurrido, "Ismael ya estaba detenido".

Según los vecinos del pueblo, el presunto autor de los hechos, "había salido desnudo de cintura para arriba y con un cuchillo en la mano". Inmediatamente, y sin oponerse, fue detenido por los agentes y trasladado al área psiquiátrica de un hospital cercano.

Dentro de la casa estaba el cuerpo sin vida de Jenny, quien, de confirmarse, será la tercera víctima mortal de violencia de género en Sevilla en lo que va de año.

Presuntamente, Ismael había "intentado tapiar las ventanas de la casa con madera", apuñalado a la joven y "prendido fuego a un colchón para incendiar la vivienda".

Madre de tres hijos

Francisco Toscano ha subrayado que la víctima "estaba sola en su casa" cuando ocurrieron los hechos, sin embargo, los vecinos aseguran que "dentro también estaba la hija de ella", de 11 años.

La joven vivía en el Viso del Alcor "desde hacía tres años" con su niña y más familiares. Además, tal y como relata Natalia, "tenía otros dos hijos que iban a venir a España el mes que viene".

Aunque las autoridades aún no han confirmado qué tipo de relación mantenía con su presunto verdugo, sus amigas afirman que "llevaban dos años siendo pareja pero no vivían juntos".

En el pueblo poca gente puede dar datos sobre Jenny. "Era una mujer que pasaba desapercibida. Venía con su niña a comprar y volvía a su casa", relata la dependienta de una tienda de comestibles de la calle.

En cuanto a él, más de lo mismo. Vecino de una localidad cercana, llevaba "alrededor de 15 años viviendo en el Viso, aunque no salía por aquí".

Los habitantes del municipio cuentan a este periódico que "él era cuponero, pero lo echaron". Después, "comenzó a alquilar las habitaciones de su casa a gente extranjera, pero también dejó de hacerlo".

Él constaba en el sistema VioGén

Las mismas fuentes afirman que el detenido "había sufrido un grave accidente que le hizo perder un ojo" y le dejó secuelas. Por este motivo, aseguran, "no tenía un comportamiento muy normal", como poco racional.

La víctima no figuraba en el sistema VioGén, pero él sí. Su nombre constaba en dicho registro debido a una relación anterior, aunque no se ha confirmado que tuviera denuncias previas ni antecedentes.

"Es muy pronto aún para saberlo, se está investigando", ha declarado el subdelegado del Gobierno en Sevilla.

Natalia admite que "ella había contado en alguna ocasión las peleas que tenía con Ismael" pero asegura que "en la vida" hubieran imaginado que iba a pasar esto.

La mañana de este domingo ha tenido lugar un minuto de silencio a las puertas del Ayuntamiento del Viso del Alcor. Al mismo han asistido representantes del Gobierno central y de los Consistorios de citado municipio y del vecino Mairena.

Además, el Gobierno municipal ha declarado tres días de luto por el asesinato de su vecina que, de confirmarse, sería la tercera víctima mortal de violencia de género en lo que va de año en Sevilla.

Por su parte, el subdelegado del Gobierno ha hecho un llamamiento claro: "La responsabilidad de denunciar este tipo de situación no solo recae en las víctimas, sino también en su entorno".