Hallan muerta a una mujer en su casa en Sevilla tras un incendio: se investiga como un posible asesinato machista

La Guardia Civil investiga la muerte de una mujer en el municipio sevillano de El Viso del Alcor como un posible asesinato machista. Hay un hombre detenido.

Según ha informado la Benemérita, la noche de este sábado 6 de diciembre se recibió un aviso por un incendio en una casa de la citada localidad. Una vez que los agentes llegaron al lugar de los hechos, se encontraron el cadáver de una mujer nacida en 1995.

Aunque aún se está investigando, todo apunta a que podría tratarse de un posible asesinato machista, puesto que la víctima presentaba signos compatibles con arma blanca. No obstante, será la autopsia quien determine si las causas de la muerte son las heridas provocadas por este arma o por el incendio.

Además, hay una persona detenida. Se trata de un varón de 35 años de edad, con quien la víctima pudo mantener una relación sentimental.

La Guardia Civil ha informado de que ella no se encontraba inscrita en el sistema VioGén, pero que él sí, fruto de una antigua relación.