Muere un hombre de 51 años tras caer su coche en un cauce de agua cercano a una carretera de Sevilla

Un hombre de 51 años ha muerto la mañana de este sábado después de que su coche se saliese de la carretera y cayese en un canal de agua en la localidad sevillana de Los Palacios y Villafranca.

El trágico suceso ha tenido lugar cuando la víctima circulaba por la carretera SE-9020. Según el Servicio de Emergencias de Andalucía 112, sobre las 08:30 horas se ha precipitado al cauce de agua que hay junto a la citada vía. En concreto, a la altura de una curva conocida como Los Chapatales.

Las causas de lo ocurrido aún están siendo investigadas por las autoridades competentes. Hasta el lugar de los hechos se trasladaron efectivos de la Guardia Civil, Policía Local y Bomberos de la Diputación de Sevilla.

Una vez que los agentes consiguieron rescatar a la víctima del lugar en el que se encontraba, solo pudieron certificar su muerte.