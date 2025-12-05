Detenido uno de los menores que quemó el pelo a un indigente en un pueblo de Sevilla: el otro está identificado

La Guardia Civil ha detenido a uno de los menores investigados por quemar el pelo a un indigente en una plaza de Benacazón.

El Instituto Armado ha confirmado a EL ESPAÑOL que también está identificado el segundo joven implicado, aunque los agentes aún no han logrado localizarlo aún.

Los agentes explican que ya saben las identidades de los dos presuntos agresores. Sin embargo, uno de ellos aún no está detenido. Asimismo, desde la Benemérita señalan que no pueden dar más información sobre el paradero de este último por su edad.

La víctima también está identificada. Se trata de un hombre de más de 60 años que vive en situación de calle y que "es una persona muy educada y con estudios que por determinadas razones está en esta posición", según fuentes del caso.

Sin embargo, actualmente los agentes siguen con las tareas de búsqueda de la persona a la que le quemaron el pelo, que aún no ha podido ser localizada porque es una persona que va y viene del municipio en el que pasaron los hechos.

El caso ya está en manos de los Equipos de Respuestas a los Delitos de Odio (REDO) de la Comandancia de Sevilla, que analizan los hechos y recogen todas las pruebas del suceso.

El vídeo

El vídeo que ha provocado esta investigación tiene una duración de más de tres minutos y muestra cómo los dos menores hablan con el hombre sobre su pelo.

En las imágenes, los jóvenes le dicen que necesita un corte mientras mantienen una conversación aparentemente distendida. Sin embargo, los presuntos autores de los hechos, en todo momento, se ríen y humillan a la víctima.

La situación empeora cuando uno de ellos acerca un mechero a la cabeza de la víctima e intenta prenderle fuego.

El otro menor le indica por dónde debe acercar la llama y actúa "como si fuese un agente", mientras denomina la agresión como una "prueba de fuego".