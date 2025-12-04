La Guardia Civil investiga un vídeo en el que dos menores le queman el pelo a un indigente en un pueblo de Sevilla

El equipo REDO -agentes especializados en los delitos de odio- de la Guardia Civil está investigando un vídeo en el que aparecen dos menores quemándole el pelo a un indigente en un parque de la localidad sevillana de Benacazón.

Según ha confirmado el Instituto Armado a EL ESPAÑOL, uno de los jóvenes está identificado. En cuanto al otro, los agentes ya lo tienen "prácticamente localizado".

Tal y como explican, las imágenes son de hace unos días y los efectivos trabajan en averiguar cuál fue la fecha exacta en la que se dieron los hechos.

Los dos supuestos agresores tienen más de 14 años, por lo que sí son responsables penales y se enfrentarían a delitos de odio.

Por su parte, la víctima tiene más de 60 años y, según fuentes del caso, "es una persona muy educada y con estudios que por determinadas razones está en esta situación".

Al comienzo de las imágenes -que tienen una duración de más de tres minutos-, los dos chicos parecen hablar con el indigente sobre su pelo y le dicen que necesita un corte.

En el vídeo, uno de los jóvenes empieza a intentar quemarle el pelo al hombre mientras que el otro le da directrices sobre por donde tiene que acercar el mechero.

Este último actúa como si fuese un agente y denomina a la agresión como "prueba de fuego".

En paralelo, insiste de manera continuada en que tiene que prender fuego por la zona donde la víctima tiene menos cantidad. Además, el chico que graba le exige a la víctima que aguante diez segundos con la llama en la cabeza.

El vídeo ha sido publicado en redes sociales y ahora es la Guardia Civil la que está investigando los hechos.