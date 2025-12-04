Detenido en un pueblo de Sevilla por robar en casi 70 coches: se dio a la fuga cuando los agentes lo pillaron

Imagen de uno de los coches en el que robó. Guardia Civil. Sevilla

La Guardia Civil ha detenido a un hombre como presunto responsable de 69 robos en coches del municipio de Lora del Río, en Sevilla. Sobre el mismo pesaba también una orden activa de búsqueda, detención y presentación ante el juzgado.

Según ha informado la Benemérita en una nota de prensa, el supuesto autor de los hechos rompía la luna de los coches de madrugada para aprovechar que apenas había gente en la calle y robaba herramientas y maquinaria principalmente. El detenido ya ha sido puesto a disposición judicial.

La investigación forma parte de la operación Aljucal. La misma comenzó después de que los agentes tuvieran conocimiento de un aumento de este tipo de robos, que estaban ocasionando una "gran alarma social en la localidad" afectada.

La situación obligó al Cuerpo a establecer un operativo de vigilancia "discreta" en las zonas donde actuaba el sospechoso.

En uno de estos turnos, la Guardia Civil pilló in fraganti al sospechoso, quien acababa de romper una ventanilla y se disponía a saquear el vehículo.

Cuando el detenido se percató de la presencia de los agentes, se dio a la fuga. Inmediatamente, los efectivos activaron un cierre perimetral con altas medidas de seguridad sobre la casa del supuesto ladrón.

De esta forma, se evitó su huida y se procedió a su detención en el interior de su domicilio.

La investigación ha finalizado con la detención de esta persona, siendo puesta junto con las diligencias ante la Autoridad Judicial como presunto autor de diversos delitos de robo en interior de vehículos.

Además, pesaba sobre él una orden activa de búsqueda, detención y presentación ante el juzgado.