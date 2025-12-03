Lopera pasa de "salvar al Betis" a 'salvar' la Navidad de un pueblo de Sevilla: "Necesitamos 800M de caramelos en 25 minutos"

Lopera ya intentó "salvar" al Real Betis en una ocasión. Fue en 1992 cuando el que fuera presidente del equipo verdiblanco pidió 800 millones de pesetas para el conjunto. Ahora el bético intenta 'salvar' la Navidad de la localidad sevillana de Bormujos.

En realidad, es un Manuel Ruiz de Lopera junior quien, con un solo golpe de teléfono, en lugar de pedir dinero para el Betis, pide caramelos para las fiestas en este municipio de la provincia.

En un vídeo publicado en las redes sociales del Ayuntamiento de Bormujos para anunciar la programación navideña, aparecen todos los directivos del club hispalense caracterizados por niños.

Estos recrean la mítica escena que ya ha hecho historia en el mundo del fútbol en el despacho del expresidente.

Si Manuel Lopera pedía 800 pesetas para salvar al club de su vida, el Lopera de Bormujos pide 800 caramelos para salvar la Navidad de su pueblo.

Llamadas a Madrid, Oriente y a los pajes

"Estamos en una situación que no podemos consentir por el bien de los niños de Bormujos. Llame usted a Madrid", relata uno de los pequeños actores.

El mismo pide que Guillermo baje y se ponga en contacto con "Oriente y los pajes reales" para comunicarle que "los Reyes Magos no se mueve de allí" hasta que él no los haya llamado.

Finalmente, y fiel al mítico episodio, Lopera llama a "Reinaldo" y le exige "aproximadamente 800 millones de caramelos en, aproximadamente, 25 minutos".

"Tenemos que salvar la situación de la Navidad, la Navidad no puede morir porque sería una alegría para muchas personas y yo ese disgusto no se lo puedo dar a los niños de Bormujo que para mí son lo más grande", prosigue, haciendo una clara alusión a cómo se desarrolló este momento en la vida real.

Por su parte, la alcaldesa del municipio, Lola Romero ha explicado en uno de los comentarios en la publicación que, "desde el respeto y la simpatía", han querido recordar un "momento mítico en la historia del fútbol adaptado al universo Bormujos".

Asimismo ha agradecido la participación de los niños y a la familia de Manuel Ruiz de Lopera por abrirles las puertas de su casa.