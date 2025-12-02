Rescatan a una mujer de 30 años que se había quedado atrapada en el incendio de su vivienda en un pueblo de Sevilla

Los Bomberos de Dos Hermanas han rescatado durante la madrugada del martes 2 de diciembre a una mujer que quedó atrapada en la planta alta de su vivienda cuando se declaró un incendio en su domicilio de la calle Jovellanos de la citada localidad.

La afectada, que tuvo que ser atendida por los servicios sanitarios debido a los efectos de la inhalación de humo. Asimismo, los facultativos la trasladaron hasta el hospital de Valme.

El Servicio de Emergencias 112 de Andalucía ha explicado que recibió el aviso a las 04:00 horas, cuando un vecino alertó de un incendio en una vivienda del municipio.

El centro coordinó de inmediato el desplazamiento de los Bomberos de Dos Hermanas, la Policía Local, la Policía Nacional y el Centro de Emergencias Sanitarias 061.

Los Bomberos accedieron a la planta superior de la casa y localizaron a la mujer en una habitación. El equipo la rescató, puesto que la afectada no podía salir por su propio pie debido al humo acumulado en el interior de la vivienda.

Después, los efectivos apagaron el fuego y ventilaron la vivienda para asegurar el inmueble.

Los sanitarios atendieron a la mujer, de 30 años de edad. Tras una primera valoración en la ambulancia del servicio de emergencias, la evacuaron al hospital de Valme por la inhalación de humo.

Caso reciente

Recientemente, en la misma localidad, una persona mayor falleció y otra persona necesitó de asistencia sanitaria en un incendio en la calle Virgen del Mayor Dolor a las 03:40 horas.

La víctima mortal recibió el RCP -reanimación cardiopulmonar- por parte de los Servicios de Emergencias, pero no consiguieron salvarle la vida.

La Policía Local y los servicios sanitarios informaron que la otra afectada, una mujer mayor, consiguió salir por sus propios medios de la vivienda y fue atendida en el mismo lugar.