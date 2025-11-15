Las fuertes lluvias en Sevilla provocan un enorme socavón en la A-433 y obligan al rescate de los ocupantes de un coche

La jornada de este sábado ha estado marcada por las intensas lluvias en toda la comunidad de Andalucía originadas por la borrasca Claudia.

A su paso por la provincia de Sevilla, las fuertes precipitaciones han dejado centenares de incidencias como el rescate de personas que habían quedado atrapadas en el coche y la acumulación de agua en una carretera provocaron un enorme socavón que ha cortado el tráfico por completo.

Las autoridades se han desplazado hasta la localidad sevillana de Castilblanco de los Arroyos, donde se encontraba un coche con varias personas en su interior que no podían salir.

Esta situación se ha vivido en el Camino de la Ermita de San Benito. Los servicios operativos desplazados hasta la zona asistieron a las personas afectadas.

Otro de los momentos más tensos se ha vivido cuando se ha desprendido parte de la carretera A-433, provocando un enorme socavón debido a la acumulación del agua. El tráfico ha quedado completamente cortado.

El incidente se ha producido a la altura del municipio sevillano El Castillo de las Guardas. Cuatro personas que circulaban en un turismo se han caído por el agujero. Posteriormente, han sido atendidos por los efectivos sanitarios, aunque su estado aún no ha trascendido.

Más de 900 incidencias en Andalucía

Desde el inicio de la borrasca Claudia el pasado jueves, que ha ocasionado alerta naranja en varios puntos de Andalucía, se han registrado más de 900 incidencias.

En lo que respecta a Sevilla, los servicios de emergencias han atendido casi 300 incidencias. La mayoría de ellas debido a las anegaciones de viviendas, locales, sótanos y calles, así como balsas de agua en carreteras secundarias.

En la capital la mayoría de los altercados han sido provocados por las fuertes rachas de viento: caída de mobiliario urbano como farolas, alumbrado y señales y de ramas y árboles.