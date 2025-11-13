Un terremoto de magnitud 3 sorprende a los vecinos de pueblos de Sevilla y Cádiz la mañana de este jueves

Los vecinos de varios pueblos de Andalucía se han levantado esta mañana con un gran sobresalto. Durante la mañana de este jueves, en la localidad sevillana de Montellano se ha registrado un terremoto de magnitud 2,9.

El fenómeno ha tenido lugar poco antes de las 8:55 horas de esta mañana a una profundidad de tres kilómetros, situándose en la escala de intensidad II.

Según los datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN) y que ha recogido la agencia de noticias Europa Press, el terremoto se habría sentido además en el pueblo de Coripe, en Sevilla, y en el municipio gaditano de Algodonales.

Por el momento, no se ha registrado ningún daño ni material ni humano. Las provincias andaluzas no han sido las únicas en las únicas en las que se ha dado un seísmo esta madrugada.

Según el IGN, durante la madrugada de este jueves en la localidad castellonense de Torás también se ha registrado un temblor. En esta ocasión la magnitud ha sido menor que el de Andalucía, alcanzando la cifra de 2,6.

El movimiento sísmico ha tenido lugar sobre las 3:30 horas y se ha registrado una profundidad de 3 kilómetros.