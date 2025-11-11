La Guardia Civil detiene a dos personas e incauta más de 1.000 plantas de marihuana en dos pueblos de Sevilla

La Guardia Civil ha detenido este martes a dos personas por presunto tráfico de drogas, incautado más de 1.000 plantas de marihuana y 50 kilos de sustancia lista para su venta en los municipios sevillanos de Pilas y Aznalcázar.

Asimismo, los agentes están investigando a dos personas más por su relación con estos mismos hechos. El dispositivo sigue abierto y no se descartan nuevas detenciones.

Los efectivos han desarrollado dos operaciones paralelas. La primera tuvo lugar en Pilas y Villamanrique de la Condesa. El operativo comenzó cuando la Guardia Civil descubrió plantaciones en fincas de la localidad mencionada.

La investigación se ha saldado con dos personas detenidas por su presunta implicación en delitos contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico.

Durante la operación el Instituto Armado registró dos domicilios. Durante estas inspecciones, los agentes encontraron sistemas de iluminación, ventilación y secado de alto valor económico que se estaban utilizando para el cultivo de las plantaciones.

También se hallaron bolsas con la droga ya tratada y lista para su venta en el mercado ilegal. La Benemérita ha descubierto que los domicilios estaban conectados de forma ilegal a la red eléctrica, diseñadas para ocultar el consumo a la compañía suministradora.

Una segunda operación

La segunda operación se ha desarrollado en Aznalcázar. Esta vez, las sospechas eran sobre una finca en la que se estaba cultivando cannabis. Además, este punto había tenido relación con el narcotráfico según operaciones realizadas con anterioridad.

El inmueble se dividía en dos partes. La primera estaba destinada al cultivo de plantas madre en macetas con iluminación individual. En esta estancia había un sistema de refrigeración, humidificación y luz infrarroja para la producción de esquejes.

En la segunda habitación se encontraron 97 plantas de marihuana en su fase final de crecimiento. Estas tenían iluminación avanzada, extractores, ventilación y aire acondicionado.

Los agentes también han requisado garrafas de plástico. Los mismos creen que estos recipientes eran utilizados para la comercialización de la droga.

Hasta el momento, la Guardia Civil ha vinculado a dos personas en calidad de investigadas por su presunta implicación en los hechos, aunque las investigaciones continúan abiertas y no se descartan nuevas detenciones.

Asimismo, se descubrieron dos conexiones fraudulentas a la red eléctrica, diseñadas con gran sofisticación para evadir los controles de la compañía suministradora, permitiendo mantener las plantaciones activas sin levantar sospechas.