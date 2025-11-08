Herido de bala un policía nacional en un tiroteo con un grupo criminal en Isla Mayor

Un agente de la Policía Nacional ha resultado herido por un disparo de arma de fuego en Isla Mayor y está siendo intervenido quirúrgicamente durante la mañana de este sábado.

El agente participaba en un operativo de vigilancia y seguimiento a un grupo criminal. Los miembros de esta organización, al percatarse de la presencia de los agentes, abrieron fuego contra ellos. Como consecuencia, el policía ha sufrido heridas de gravedad y se encuentra hospitalizado en Sevilla con pronóstico reservado.

La Policía Nacional, con el apoyo de la Guardia Civil, ha desplegado un amplio dispositivo en el entorno de Isla Mayor con el objetivo de localizar y detener a los autores del ataque.

Fuentes de la Policía Nacional han confirmado a este periódico que el dispositivo continúa para buscar a "la persona o las personas que abrieron fuego". Hasta el momento no ha habido detenidos.

Según ha adelantado ABC, el alcalde de Isla Mayor, Juan Molero, ha señalado que el operativo comenzó en torno a las 6:30 de la madrugada y se centra en una zona de naves irregulares situada a unos dos kilómetros del casco urbano.

Este área ya había sido escenario en otras ocasiones de actuaciones contra redes de narcotráfico, dada su ubicación fluvial y la utilización del río Guadalquivir por parte de los grupos dedicados a esta actividad.

Por su parte, el servicio de emergencias 112 de Andalucía ha indicado que los hechos ocurrieron en la carretera de los Toruños, cerca del término municipal de Aznalcázar.