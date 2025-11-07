Muere un motorista de 19 años en un accidente al chocar contra un coche en Isla Mayor, el número 28 en este año

Localización del accidente que ha costado la vida a un joven de 19 años en Isla Mayor . Emergencias 112

Un joven de 19 años ha perdido la vida en un accidente de tráfico ocurrido en la noche del jueves 6 de octubre en Isla Mayor, a la altura del Poblado de Alfonso XIII. La víctima conducía una motocicleta que colisionó contra un turismo. Se trataría del vigésimo octavo fallecido en accidentes de tráfico en lo que va de año.

Según ha informado el servicio de emergencias 112, dependiente de la Agencia de Emergencias de Andalucía, el aviso del siniestro se recibió en torno a las 21:50 horas y alertaba de una colisión entre un coche y una moto en la carretera A-8053.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, personal del Centro de Emergencias Sanitarias 061 y equipos de mantenimiento de carreteras. Sin embargo, pese a los intentos de los servicios de emergencia por reanimarlo, el joven falleció en el lugar del accidente sin que fuera posible su traslado al hospital.

Este accidente elevaría a 28 el número de fallecidos en carreteras de la provincia de Sevilla en lo que va de año. Una cifra, sin embargo, muy por debajo de los datos que dejaba 2024 en este mismo periodo del año, donde ya se sumaban 40 muertos.

Respecto a siniestros mortales, este suceso supondría el número 26 en 2025, siete menos que los que se registraron hasta la fecha en el año anterior.