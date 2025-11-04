La niña con Síndrome de Down de Benacazón será madrina: "Lamentamos el daño que ha causado esta gestión"

La Archidiócesis de Sevilla ha puesto fin a la polémica generada en Benacazón después de que el párroco de la iglesia de Nuestra Señora de las Nieves impidiera a Noelia, una niña con síndrome de Down, ser madrina de bautismo de su primo. La niña podrá ser madrina mientras que la congregación religiosa lamenta "el daño" causado.

En un comunicado difundido este martes, el Arzobispado confirma que finalmente la menor podrá ejercer como madrina tras alcanzar un acuerdo con la familia del bautizando y el sacerdote implicado.

"De acuerdo con el párroco y la familia del bautizando, desde la Archidiócesis se autoriza la celebración del sacramento del Bautismo en la fecha determinada, pudiendo los padres del bautizando proponer los padrinos inicialmente elegidos", señala el texto.

El caso, que se dio a conocer a mediados de octubre, provocó una fuerte indignación social. El padre de Noelia denunció que el párroco había rechazado a la niña como madrina al considerar que "no reunía las condiciones" exigidas por la Iglesia.

La familia calificó esta decisión como un acto de discriminación. El episodio generó una oleada de apoyo a la menor tanto en Benacazón como en redes sociales, donde decenas de vecinos y colectivos pidieron su restitución como madrina.

Durante estos días, según la Archidiócesis, se han recabado "toda la información y testimonios relativos a la elección de padrinos" y se han mantenido reuniones tanto con los familiares del bebé a bautizar como con el párroco de la citada iglesia.

En su comunicado, el Arzobispado recuerda que "la Iglesia contempla adaptaciones catequéticas que favorecen la inclusión de todas las personas en la comunidad eclesial", basadas en "el acompañamiento y la prudencia pastoral".

Además, subraya su agradecimiento al trabajo del párroco y de los equipos pastorales de la parroquia, aunque lamenta "el daño que ha causado la gestión de esta situación" y llama a "la necesaria concordia y al diálogo" dentro de la comunidad parroquial.

Con esta decisión, la Archidiócesis intenta cerrar un conflicto que trascendió el ámbito local y abrió el debate sobre la inclusión de las personas con discapacidad en la vida religiosa.

La familia y el vecindario de la localidad sevillana habían llegado a pedir el cese del sacerdote. Según confirmó Gori Vega, padre de Noelia, a EL ESPAÑOL de Sevilla, el hecho de que el párroco descartara a la menor como madrina solo fue una gota más dentro de un vaso lleno, ya que el pueblo acumulaba numerosas quejas contra la gestión del religioso.