Detenidas tres personas por explotar sexualmente a mujeres con el método 'Loverboy' en un pueblo de Sevilla

Imagen de un agente de la Policía Nacional. Policía Nacional. Sevilla

La Policía Nacional ha detenido a tres personas por explotar sexualmente a mujeres en situación de vulnerabilidad en la localidad sevillana de Dos Hermanas con el método 'Loverboy'. Los detenidos ya han sido puestos a disposición judicial.

Según avanzan diligencias, los supuestos autores de los hechos habrían ganado 100.000 euros en tan solo siete meses prostituyendo a las víctimas, quienes eran obligadas a trabajar sin descanso.

La investigación está dentro del marco de la Operación Cano, en la que participan conjuntamente agentes pertenecientes a Extranjería y Fronteras y del mencionado municipio y de Córdoba.

La Policía Nacional ha explicado que las víctimas eran sometidas a un "control férreo y condiciones inhumanas", incluso, en ocasiones, eran rociadas con agua fría para mantenerlas despiertas y activas.

Los detenidos controlaban a las mujeres con cámaras de videovigilancia y sus teléfonos móviles, los cuales tenían que estar compartiendo la ubicación en todo momento.

En qué consiste el 'Loverboy'

Los supuestos proxenetas obligaban a las mujeres a ejercer la prostitución "sin descanso e incluso enfermas". No tenían horarios y debían estar continuamente disponibles.

Las víctimas entregaban todo el dinero obtenido y acumulaban deudas falsas de unos 4.000 euros, supuestamente derivadas de los gastos de viaje o manutención.

Las mujeres eran extranjeras y venían a España después de que los responsables las captasen en sus ciudades de origen y les prometiesen empleo una vez que se mudaran.

Los detenidos utilizaban el método 'Loverboy'. Este consiste en ganarse la confianza de la víctima fingiendo una relación sentimental y asegurándolos que les darían trabajo. A una de ellas le aseguraron que le darían trabajo cuidando a personas mayores.

Las anunciaban en internet

Ya en España, los responsables anunciaban los servicios en una página web controlada por ellos mismos y obligaban a las víctimas a prostituirse sin descanso.

Según señalan las diligencias, los agentes pudieron constatar que los presuntos autores habrían obtenido unos 100.000 euros en solo siete meses mediante la explotación de las víctimas.

La investigación se ha llevado a cabo con la colaboración de una ONG especializada en la lucha contra la trata de seres humanos.

El operativo permitió localizar a una víctima y, seguidamente, identificar al grupo criminal responsable.