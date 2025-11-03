Rebajadas a 18 y 12 años de cárcel las penas de dos amantes por matar al marido de ella en Dos Hermanas

El juicio con jurado popular previsto para este lunes en la Audiencia Provincial de Sevilla contra un hombre y una mujer acusados de asesinar en noviembre de 2021 al marido de ella en la localidad de Dos Hermanas no ha llegado a celebrarse.

La vista se ha resuelto finalmente con un acuerdo entre las partes que ha permitido rebajar de forma significativa las penas iniciales solicitadas por la Fiscalía: de 25 a 18 años y de 20 a 12 años.

Según ha informado la abogada de la acusación particular, Helena Martínez, el pacto ha resultado en una pena de 18 años de prisión para la mujer, esposa de la víctima, y de 12 años para el segundo acusado, amigo del fallecido y pareja sentimental de la condenada.

Ambos han reconocido "plenamente" los hechos, lo que ha permitido dictar una sentencia firme sin necesidad de que el jurado evaluara las pruebas ni se dilatara aún más el proceso.

La Fiscalía solicitaba inicialmente 25 años de cárcel para la esposa y 20 para su compañero sentimental, a los que atribuía la autoría conjunta del crimen.

Con el acuerdo alcanzado, ambos se enfrentan a una condena por un delito de asesinato, con la obligación de indemnizar con 42.000 euros a cada uno de los padres de la víctima, además de a las hijas en común del matrimonio.

La sentencia incorpora para la mujer un agravante de parentesco y un atenuante de confesión tardía, mientras que para él se aplica también la confesión como atenuante, junto con otra circunstancia modificativa por drogadicción.

Según ha explicado la letrada, la familia de la víctima ha recibido el acuerdo "con alivio", dado que el juicio iba a prolongarse durante varios días y "podría haber supuesto un desgaste emocional muy fuerte" para los padres e hijas del fallecido.

"Ellos están satisfechos en la medida de lo posible con lo sucedido, así que yo también", ha manifestado Martínez a la salida de la Audiencia.

Ambos condenados cumplirán las penas en centros penitenciarios de Sevilla. La vista oral se resolvió en apenas unas horas, muy por debajo de lo previsto, tras la aceptación íntegra de los hechos por parte de los acusados.

El plan de los amantes

El escrito de acusación del Ministerio Público detalla los hechos que condujeron al crimen. Según el documento, la mujer mantenía una relación matrimonial con la víctima, un hombre de 43 años con el que convivía en una vivienda de Dos Hermanas.

Sin embargo, desde hacía varios años sostenía en paralelo una relación sentimental "oculta" con el también acusado, quien, además, mantenía una estrecha amistad con el fallecido. La Fiscalía describe que entre ambos existía un vínculo tan cercano que llegaron incluso a vivir juntos durante un tiempo en el domicilio del matrimonio.

El texto sostiene que el "grado de intimidad emocional y sentimental" entre los acusados los llevó a considerar que la presencia del marido "obstaculizaba su relación amorosa", motivo por el cual idearon un plan para acabar con su vida.

Ese plan se puso en marcha el 5 de noviembre de 2021, aprovechando que la víctima había pasado la jornada laboral y había consumido alcohol con unos amigos antes de regresar a casa.

La acusada propuso entonces salir a tomar algo y, según el relato del Ministerio Público, apagó su teléfono móvil para evitar ser localizada.

Ambos acudieron a un bar donde permanecieron hasta cerca de la medianoche. Durante ese tiempo, y al comprobar el avanzado estado de embriaguez del marido, la mujer contactó con su amante utilizando el teléfono del propio fallecido para coordinar el encuentro en un descampado cercano.

Allí, el hombre ya esperaba en su vehículo con el mismo propósito. Según la acusación, los dos actuaron de forma conjunta: mientras uno sujetaba a la víctima, el otro le propinó dos golpes contundentes en la cabeza con un objeto pesado, lo que le causó la pérdida inmediata del conocimiento e impidió cualquier defensa.

El informe resalta que, debido a la confianza que el fallecido tenía en ambos, "nunca pudo prever una agresión de esa magnitud", máxime cuando su capacidad de reacción estaba "gravemente mermada por el consumo de alcohol".

Tras la agresión, ambos se marcharon en el coche de la víctima. De vuelta en su domicilio, la mujer encendió el móvil y envió un mensaje a su marido fingiendo normalidad, para desviar sospechas.

El cuerpo fue hallado la mañana siguiente, 6 de noviembre de 2021, en un descampado, con una herida profunda en la cabeza y signos evidentes de agresión.

Aunque aún se encontraba con vida, las lesiones resultaron irreversibles: el hombre sufrió un traumatismo craneoencefálico severo que lo mantuvo en estado crítico hasta su fallecimiento, ocurrido el 11 de noviembre de 2021.