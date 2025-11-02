A juicio dos amantes por matar a la pareja de ella aprovechando que estaba ebrio en un pueblo de Sevilla

El próximo lunes comienza el juicio a un hombre y una mujer que mantenían una relación extramatrimonial por el asesinato del marido de ella. La Fiscalía pide 20 y 25 años de prisión respectivamente.

Los hechos ocurrieron el pasado 5 de noviembre de 2021 en el municipio sevillano de Dos Hermanas.

El Ministerio Público solicita para la acusada 25 años de cárcel por un presunto delito de asesinato con la agravante de parentesco, mientras que para el encausado pide 20 años de prisión por el mismo delito.

Este último era amigo del fallecido, tratándose como hermanos y habiendo llegado, incluso, "a vivir juntos unos meses". La Fiscalía declara que los amantes habían determinado que la existencia del fallecido "obstaculizaba su relación amorosa".

El escrito, reclama que, en concepto de responsabilidad civil, ambos indemnicen con un total de 255.130 euros a la familia del fallecido.

"Era el momento"

Según el relato de los hechos, después de haber pasado "gran parte del día juntos", una vez que la víctima llegó a su casa tras salir del trabajo su esposa le propuso ir a tomar algo.

Posteriormente, la pareja fue a un bar del municipio en el que estuvieron hasta poco antes de las 00:00 horas.

Según el escrito del Ministerio Público, "aprovechando el estado de embriaguez" del hombre, la mujer llamó a su amante con el teléfono de su marido para que ambos fueran al descampado donde estaba el coche del fallecido.

Supuestamente, la acusada había alegado que "era el momento adecuado para llevarlo hasta allí y acabar con su vida".

Previamente, la supuesta autora de los hechos había dejado el móvil apagado en su casa para que no pudieran localizarla, algo que hizo el otro acusado una vez que recibió la llamada.

Una vez en el lugar, "mientras uno de ellos sujetaba por los brazos y mantenía un forcejo" con la víctima, "el otro le propinaba por detrás fuertes golpes en la cabeza con un objeto contuso y de peso importante que le causó, inmediatamente, la pérdida del conocimiento, impidiéndole además cualquier acto de defensa".

La Fiscalía expone que "la confianza" entre todos los implicados hizo que el fallecido no se imaginara la "reacción agresiva por parte de sus atacantes".

Asimismo, el escrito señala que "los golpes fueron tan fuertes que la mínima defensa que pudo ejercer" la víctima "fue insuficiente para repeler mínimamente el ataque".

Al duro ataque de los acusados se le suma que el fallecido "presentaba sus facultades muy afectadas por la ingesta de alcohol, lo que le impedía deambular y moverse adecuadamente, por lo que su capacidad de reacción y defensa se encontraba prácticamente anulada, quedando en una situación de total indefensión".

Traumatismo craneoencefálico mortal

Posteriormente, los dos acusados se montaron en el coche y volvieron a casa de la mujer, dejando a la víctima en el descampado con fuertes golpes en la cabeza.

Con el objetivo de tener una coartada, la esposa encendió el móvil y le mandó un mensaje a su marido a las 00:11 pidiéndole que no llegara tarde.

La víctima fue encontrada en el lugar de los hechos a la mañana siguiente con la cara desfigurada a causa del ataque y con sangre en la cabeza.

Aún con vida, el hombre fue trasladado a un centro hospitalario pero las heridas le provocaron un traumatismo craneoencefálico que acabó con su vida.