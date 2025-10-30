La Junta aumenta su inversión en Sevilla y destina casi 1.000M€ con el foco puesto en el transporte e infraestructura

Patricia del Pozo y Jorge Paradela en la presentación de los presupuestos. EP. Sevilla

La Junta de Andalucía ya ha presentado sus presupuestos para 2026. En lo que respecta a Sevilla, la administración andaluza ha destinado 997 millones de euros -alrededor de un 15 por ciento más que el anterior-, siendo el Metro y el tranvía de Alcalá los proyectos que se han llevado la mayor parte.

Para el proyecto de la Línea 3 de Metro de Sevilla van destinados 94,2 millones de euros, 92 están reservados para el tramo norte -desde Pino Montano hasta y Prado de San Sebastián- y algo más de 2,2 para la redacción del tramo sur -desde la Palmera hasta Bellavista-.

Además, casi 384.000 euros irán destinados al estudio de viabilidad de la prolongación de la Línea 2 de Metro, con la que se pretende unir Sevilla Este con el Aljarafe. En esta línea, la Junta baraja que también pase por el aeropuerto. Por último, 65 millones de euros irán para el tranvía de Alcalá.

Las cuentas de Fomento para 2026 incluyen presupuesto para las plataformas reservadas de la A8077 y A8057, que contarán con 7,21 millones y para la explotación de la Línea 1 del Metro de Sevilla se destinan 62,14 millones.

Se hace fuerte énfasis en la regeneración urbana y la vivienda social, con más de 16,79 millones de euros destinados al programa EcoVivienda para la rehabilitación de barrios vulnerables como Los Pajaritos y otros municipios del área metropolitana.

Otras partidas relevantes incluyen 5,7 millones en ayudas a la accesibilidad en viviendas, 4,68 millones para construir 38 VPO en Utrera, y 1,25 millones para la urbanización del Parque Logístico N-IV en Carmona.

Patricia del Pozo y Jorge Paradela, consejeros de Cultura y Deporte y de Industria, Energía y Minas, han presentado el proyecto de las cuentas públicas para la provincia de Sevilla este jueves.

Según han señalado, el presupuesto "supone un incremento de un 87 por ciento más que la media de los siete presupuestos anteriores". El montante global de la comunidad asciende a 51.597,9 millones de euros.

Del Pozo ha subrayado que se trata del "presupuesto más elevado de la historia de Andalucía y, también, del más social, pues dedica dos de cada tres euros a gasto social".

Salud y Educación

Alrededor de 12 millones de euros van destinados a distintos hospitales de la ciudad. Más de 7,6 millones van dirigidos a la construcción del Centro de Prontoterapia del Hospital Muñoz Cariñanos.

Un total de 3,39 son para las obras de reforma del Hospital de Día Oncológico del Virgen Macarena, mientras que un millón es para la construcción del helipuerto en el Hospital Universitario Virgen del Rocío.

Además, las obras del nuevo Centro de Salud de El Cuervo cuentan con una partida de 454.679 euros y la ampliación del Centro de Salud de Tomares, 257.802 euros. A la reforma del Centro de Salud de El Saucejo se han consignado 296.829 euros y al nuevo Centro de Salud Nuestra Señora de Los Dolores del Cerro de Sevilla, 112.560 euros.

El presupuesto andaluz contempla en este apartado más de 7,5 millones de euros para el inicio de las obras del nuevo CEIP de Entrenúcleos y más de 7,4 para el nuevo IES Los Bermejales.

En la finalización de la sustitución del CEIP Bernardo Barco de La Campana, se han destinado más de 6.876.435 euros y al nuevo IES de Dos Hermanas, 5.750.374 euros.