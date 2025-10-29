La alerta naranja deja las primeras incidencias en Sevilla: calles anegadas, túneles cortados y cierre de parques

La provincia de Sevilla se encuentra en alerta naranja por fuertes lluvias y viento. A primera hora de la mañana, las consecuencias del temporal ya se han dejado notar en varios municipios, como en Dos Hermanas, donde las calles de algunas zonas han amanecido completamente anegadas de agua.

Asimismo, la intensa lluvia ha obligado a cortar al tráfico los túneles de la autovía A-92 a su paso por Sevilla, en los entornos de Palmete y Alcalá de Guadaíra, según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT) en sus redes sociales.

La incidencia notificada afecta al sentido Osuna, donde la circulación permanece interrumpida entre los kilómetros 5 y 10.

La DGT ha señalado de igual forma que la carretera presenta, concretamente, un estado de inundación por meteorología adversa que ha repercutido en una circulación difícil en el túnel de la carretera A-92, en el kilómetro 4,5, a la altura de Acebuchal.

En sentido creciente de la kilometración se mantiene con un corte total por inundación provocada por la meteorología adversa.

En la Puebla del Río, se han registrado 48 litros por metro cuadrado, lo que ha provocado que el agua entrara en el polideportivo municipal. Además, en la zona baja del pueblo algunas casas se han inundado.

Cierre de parques

El Ayuntamiento de la ciudad decretó, de forma preventiva, el cierre de los parques y del cementerio municipal ante el aviso meteorológico.

El consistorio ha informado de la medida a través de sus canales oficiales, donde también ha pedido a la ciudadanía extremar la precaución en los desplazamientos, consultar el estado de las carreteras y seguir las indicaciones de los servicios municipales de emergencia.

Previsiones

Estas incidencias se registran en una jornada en la que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado en Sevilla un aviso nivel naranja por lluvia hasta las 21:00 horas y el nivel naranja por tormentas y fuertes vientos con rachas máximas de 80 km/h.

Las lluvias comenzaron en torno a la una de la madrugada, y desde entonces, en intervalos de mayor y menos intensidad, se ha ido prolongando hasta las primeras horas de la mañana.

Desde las las 14:00 a las 16:00 horas la Aemet advierte de la posibilidad de tormenta eléctrica, aunque puntualiza que, en este mismo intervalo, las lluvias serán más comedidas.

Las autoridades han instado a la población a extremar las precauciones durante los desplazamientos en carretera.