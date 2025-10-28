El PIB de Sevilla crecerá más del doble que el de la UE en 2025 debido al aumento de las pernoctaciones y exportaciones

El Producto Interior Bruto (PIB) de Sevilla crecerá este 2025 un 2,6 por ciento gracias al aumento de las exportaciones y pernoctaciones. Los datos los muestran el Barómetro Económico de Sevilla (CES) realizado por el colegio de Economistas de la provincia y la Universidad Loyola.

Esta cifra supone una diferencia de 1,5 por ciento respecto a lo crecerá la economía de la Unión Europea (UE), que se situaría según los últimos datos disponibles de la Comisión en un 1,1 por ciento.

Sin embargo, el crecimiento de la economía de la provincia está por debajo del de la española y andaluza, ambas de un 2,8 por ciento.

En cuanto a los datos que ahora prevé el Barómetro sevillano, cabe destacar que son más positivos que los que presentó el organismo en su primera estimación en julio de este mismo año.

En concreto, en esta ocasión el CES señaló que el PIB sevillano crecería dos décimas menos de lo que apunta ahora. Es decir, 2,4 por ciento.

Pernoctaciones y exportaciones

Esta subida se debe a que "el comportamiento de los indicadores macroeconómicos está yendo mejor de lo esperado" según María del Carmen Delgado, directora ejecutiva del Barómetro sevillano y del departamento de Economía de la mencionada universidad.

La economista también destaca los "buenos datos" que están dejando las pernoctaciones y exportaciones. La experta cuenta a EL ESPAÑOL de Sevilla que, además del crecimiento del número de empresas registradas, buena parte de la mejora se debe al sector exterior y el turístico.

En esta línea subraya tanto el incremento de la cantidad de alojamientos nocturnos en la provincia como el del comercio exterior.

En particular, las estancias nocturnas "registran cifras superiores a las de 2019, con una tendencia creciente durante la primavera y un leve ajuste en los meses de verano" debido a la estacionalidad del turismo en Sevilla.

Estos datos reflejan que el "sector turístico continúa siendo uno de los motores de la economía de la provincia".

En cuanto a las exportaciones, la economista narra que "antes Sevilla no destacaba" por estas pero ahora se están alcanzando "máximos históricos".

Pandemia y aranceles

La razón es que la pandemia y la situación provocada por la incertidumbre geopolítica y los aranceles actualmente están "obligando a explorar nuevos mercados, abrir otros horizontes" y la provincia, en parte, está saliendo beneficiada.

En concreto, "las exportaciones crecieron un 9,2 por ciento en el segundo trimestre del año respecto al primero, hasta alcanzar los 770 millones de euros, mientras que las importaciones se redujeron un 8,3 por ciento, lo que permitió mejorar el saldo comercial, que se situó en 253,9 millones de euros".

En cuanto a los productos que se comercializan desde la provincia andaluza, Delgado sostiene que "son los mismos de siempre". Destacan, sobre todo, los relacionados con la actividad agroalimentario.

El crecimiento de la actividad económica sevillana, del 2,6 por ciento, es ligeramente inferior al de la española y andaluza, que se sitúan en un 2,8 por ciento. No obstante, esta cifra duplica el ritmo de crecimiento previsto para la UE.

En concreto, Bruselas solo crecerá un 1,1 por ciento si se atiende a los últimos datos publicados por la Comisión Europea en mayo de este mismo año.

El motivo, de nuevo, es "la situación en el panorama internacional". "El entorno aún marcado por la incertidumbre geopolítica y las tensiones comerciales entre grandes potencias".

"EE.UU se encuentra en una expansión limitada, mientras que los países pertenecientes a la Zona Euro están creciendo muy poco. Entre estos destaca el caso de España", afirma Delgado.

En cuanto a 2026, se prevé que el PIB de la UE crezca un 1,5 por ciento, de nuevo, una cifra muy por debajo de la que lo hará Sevilla según el CES.

En particular, el Barómetro sostiene que la actividad económica de la provincia aumentará un 2,4 por ciento. No obstante, Delgado mantiene que "es arriesgado" hacer este tipo de estimaciones por "la incertidumbre" actual.

Comportamiento del mercado laboral

La directora ejecutiva del CES celebra el buen comportamiento del mercado laboral de Sevilla, un dato que también aparece representado en el informe.

Según el informe, "el número de ocupados en la provincia se ha incrementado hasta alcanzar los 820.600 personas, un 0,6 por ciento más que en el trimestre anterior".

Además, la afiliación a la Seguridad Social alcanza máximos históricos con más de 834.000 afiliados en agosto de 2025, "confirmando la solidez del tejido productivo provincial".