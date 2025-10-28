Los estudiantes se unen contra el 'bullying': "Denunciamos el caso de Sandra y los que se han perdido por el camino"

Miles de jóvenes han participado este martes en la manifestación que el Sindicato de Estudiantes ha convocado en toda España para protestar contra el acoso escolar a raíz del suicidio de la sevillana Sandra Peña el pasado 14 de octubre.

A las 12:00 horas partía una marea de estudiantes ataviados con pancartas y banderas con las que han denunciado el 'bullying' en los centro educativos. Según datos de la subdelegación del Gobierno en Sevilla, han asistido "más de 4.000" jóvenes.

Además, los manifestantes han criticado la actuación del Irlandesas Loreto, centro en el que estudiaba la menor y que no activó los protocolos a los que obliga la Junta de Andalucía.

"Estamos aquí para reivindicar el caso de Sandra Peña y muchos otros y otras cuyas voces se han perdido por el camino. También para apoyar a quienes lo están sufriendo ahora", ha declarado Nuria, una joven de 25 años que, según cuenta, también fue víctima de acoso escolar, a EL ESPAÑOL de Sevilla.

Entre los mensajes de apoyo a la joven y a su familia ha destacado el que encabezaba la marcha. En una gran pancarta se podía leer "Sandra, no te olvidaremos. Hay responsables".

"Tu voz puede salvar a alguien", "reírme contigo, nunca de ti" o "educar con respeto, no con miedo" han sido otros de los emblemas que han protagonizado la marcha estudiantil.

Manifestación multitudinaria en el Casco Antiguo

Miles de jóvenes estudiantes de la ESO, Bachillerato, Formación Profesional y universitaria han partido desde Plaza Nueva y han recorrido la que es una de las principales arterias de Sevilla, la avenida de la Constitución, hasta llegar al Palacio de San Telmo.

Aunque la huelga ha sido convocada por el Sindicato estudiantil, la familia de Sandra Peña -el tío y portavoz, el abuelo y los padres- también han estado presentes en el acto. Estos portaban una gran pancarta en la que se podía leer "no al acoso escolar. Stop bullying".

"No nos podemos callar. Hay que hablar con un profesor de confianza, que de verdad te escuche, y con tu familia", ha subrayado otra de las estudiantes.

Ana, de 19 años, dice sentir "impotencia" una manifestación tan multitudinaria no se forme por todos los casos. Sin embargo señala que "lo ocurrido ha ayudado a que los jóvenes salgan a la calle para dar voz y denunciar que esto no puede ocurrir más".

Melania pone el foco en los padres. Según esta sevillana, son los progenitores quienes "tienen que enseñar a los hijos a salir a la calle, gritar y protestar por las injusticias".

Tal y como señala a este periódico, esta situación le toca aún más por su hijo "ha sufrido acoso en el colegio y los profesores dijeron que habían activado los protocolos pero finalmente no fue así".

De esta forma, Sevilla recuerda a Sandra Peña, cuyo suicidio conmocionó a todo el país tras ser víctima de acoso escolar por parte, presuntamente, de tres de sus compañeras.