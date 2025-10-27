Muere un joven de Sevilla tras sufrir una agresión en una discoteca de El Puerto de Santa María que lo dejó en coma

Un joven de Sevilla de 25 años ha muerto después de ser agredido en una discoteca del municipio gaditano de El Puerto de Santamaría el pasado fin de semana.

El hombre murió en un hospital sevillano después de haber sido trasladado en coma provocado por las heridas sufridas desde el centro hospitalario de Puerto Real.

Ahora, la Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer el trágico suceso y cuáles fueron las causas de la agresión al joven sevillano. Actualmente, los agentes también buscan al responsable o responsables de lo ocurrido.

Los primeros en llegar al lugar de los hechos fueron los efectivos de la Policía Local del municipio gaditano, quienes trasladaron la investigación a la Unidad de Delitos Violentos (UDEV) de la Policía Nacional en la Comisaría de El Puerto de Santa María.

En un primer momento, los sanitarios trasladaron a la víctima hasta el Hospital de Puerto Real. Sin embargo, más tarde el joven tuvo que ser evacuado a un centro médico de Sevilla en coma debido a las heridas sufridas, falleciendo finalmente.

Por el momento no han trascendido más datos de lo ocurrido, aunque la Policía Nacional ha confirmado la muerte del joven y la investigación abierta para clarificar los hechos.

