Los estudiantes convocan una huelga este martes contra el acoso escolar tras el suicidio de Sandra Peña

Imagen de la familia de Sandra durante una convocatoria en memoria de la joven. EP. Sevilla

El Sindicato de Estudiantes ha convocado una huelga para el próximo martes para protestar contra el 'bullying' tras el caso de suicidio de la sevillana Sandra Peña, la menor de 14 años que se quitó la vida tras, presuntamente, sufrir acoso escolar.

La organización ha llamado a los estudiantes de la Educación Obligatoria Secundaria (ESO), Bachillerato y Formación Profesional a "llenar las calles" como acto de solidaridad con la familia de la víctima. La concentración comenzará a las "12:00 horas en todas las ciudades".

Además, los estudiantes exigen la dimisión inmediata de la junta directiva del colegio Irlandesas Loreto, en el que estudiaba Sandra puesto que la directiva no activó los protocolos antiacoso que obliga la ley vigente. También la retirada del concierto por parte de la Junta de Andalucía.

En paralelo denuncia la respuesta de la Iglesia Católica, que "barrió los gritos de auxilio debajo de la alfombra para no manchar su imagen y arriesgarse a perder la financiación pública".

"Hay responsables muy concretos" en este caso, a juicio de la organización estudiantil y señala que "su pérdida pudo haberse evitado".

Más personal especializado

Según el sindicato, los responsables deben pagar penalmente por no activar el protocolo antibullying que exige la Junta en este tipo de situaciones.

En concreto, la Administración pública contempla dos programas, uno antiacoso y otro que pone el foco en el riesgo de las conductas suicidas.

"Ni un euro público para engordar el negocio de la enseñanza privada concertada, que siempre tapa el acoso y todo tipo de abuso contra los alumnos", ha subrayado el sindicato.

Según dice, "combatir el bullying no puede depender de la buena voluntad de nuestros profesores, la mayoría colapsados por la masificación en las aulas, sino que pasa por contratar orientadoras, psicólogas y mediadoras en todos los centros educativos", ha lamentado.

Asimismo, pide la contratación de miles de psicólogos y psiquiatras en la sanidad pública y en los centros educativos.

Dos investigaciones por parte de Fiscalía

El caso del suicidio de Sandra Peña está ahora en manos de la Fiscalía de menores, quien ha abierto dos líneas de investigación. La primera está centrada en las supuestas acosadoras de la menor y la segunda en la respuesta del colegio ante la situación.

Según la familia de la menor, la madre de esta denunció hasta en dos ocasiones a la dirección del centro el acoso al que estaba siendo sometida Sandra por parte de tres compañeras de clase.