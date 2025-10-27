Disposito especial para el partido del Betis VS el Atlético: cortes de tráficos, nuevos autobuses y accesos al entorno

El Ayuntamiento de Sevilla ha puesto en marcha un dispositivo especial para el partido que tendrá lugar este lunes entre el Real Betis Balompié y el Atlético de Madrid en el Estadio de la Cartuja a partir de las 21:00 horas.

En concreto, el plan prevé reforzar la seguridad, limpieza y movilidad. Entre las medidas destacan un total de 42 buses adicionales para los momentos previos y posteriores al encuentro deportivo, cortes de tráfico y un operativo de limpieza de tres fases.

En cuanto al dispositivo especial de movilidad, se va a reforzar el servicio de las líneas de Tussam. Desde dos horas antes del partido, se añadirán 18 autobuses más a las líneas 2, C1 y C2.

Después del partido, habrá 26 líneas extra, de ocho a diez por ruta distribuidas en tres paradas situadas en las inmediaciones del Estadio.

Estas líneas tienen un recorrido circular y transversal que permite el acceso directo al estadio desde zonas como Barqueta, Macarena, Ronda Histórica, Puerta Osario, Santa Justa, Los Arcos, Nervión, San Bernardo, Prado de San Sebastián, Los Remedios, Triana, Reina Mercedes, Heliópolis y San Pablo.

Ell trayecto de vuelta en todas ellas será gratuito para los aficionados.

Tres lanzaderas

Además, se habilitarán tres lanzaderas especiales. Estas partirán desde el Estadio Olímpico hasta Blas Infante, dos horas y media antes del partido, y también al final. Al igual que en los autobuses urbanos, el trayecto de vuelta no tendrá ningún coste.

La segunda lanzadera partirá hasta Sevilla Este y la tercera terminará en la Barqueta.

En cuanto a la gestión del tráfico, el dispositivo policial empezará a las 16:00 con el control de estacionamiento y los primeros cortes. Asimismo, los agentes se encargarán de la supervisión de venta ambulante y el control de la venta ilegal.

Desde las 18:00 horas, habrá cortes en vías cercanas al estadio como Américo Vespucio, Leonardo Da Vinci o la glorieta Beatriz Manchón.

Únicamente podrán acceder vehículos autorizados hasta una hora antes del partido. Los cortes durarán hasta el final del encuentro.

Los aparcamientos habilitados estarán en la zona de Gol Norte, como son P0-P1.1 -P 1.2- P3-P4 y P5, que tienen su acceso desde SE-20 hacia glorieta Instalaciones deportivas La Cartuja.

A su vez el P7 zona norte teniendo acceso desde SE-20 por la Glorieta de RTVE, y P7 zona sur teniendo acceso desde Carlos III frente calle Gregor J. Mende

Se facilitarán una serie de estacionamientos especiales para motos, patinetes y bicis bajo el viaducto del túnel Sur, frente al Rocódromo, y en la zona norte en las instalaciones deportivas. Por otra parte, el punto de encuentro de aficionados será en el acceso al Túnel Sur, junto al parking 1.

El dispositivo especial de tráfico contempla también la prohibición de aparcar en doble fila en zonas críticas como el Camino de los Descubrimientos, especialmente desde la Glorieta José María Japón Manzaneras hacia Marie Curie y el interior del Parque Tecnológico.

Servicio de limpieza

Lipasam habilitará 21 operarios y 9 vehículos para la limpieza de las inmediaciones del estadio. En cuanto a las fases del operativo, antes del partido se llevará a cabo una limpieza de accesos y alrededores y durante el encuentro se harán labores de mantenimiento del entorno.

Por último, tras la cita deportiva habrá una limpieza profunda con agua a presión para limpiar residuos y eliminar malos olores,